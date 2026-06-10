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Эвакуация и пожар: ВСУ ударили по Ростовской области

Эвакуация и пожар: ВСУ ударили по Ростовской области - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Эвакуация и пожар: ВСУ ударили по Ростовской области

В ночь на среду в Ростовской области дроны ВСУ атаковали четыре района. В одном из них потребовалась эвакуцация людей из-за пожара Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T06:37

2026-06-10T06:37

2026-06-10T06:41

ростовская область

юрий слюсарь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В ночь на среду в Ростовской области дроны ВСУ атаковали четыре района. В одном из них потребовалась эвакуцация людей из-за пожара Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.По его данным, вражеской атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы.Беспилотная опасность в регионе сохраняется и утром в среду.В Севастополе после удара украинских беспилотников загорелась крыша здания панорамы "Оборона Севастополя", сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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