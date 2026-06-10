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Эвакуация и пожар: ВСУ ударили по Ростовской области
Эвакуация и пожар: ВСУ ударили по Ростовской области - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Эвакуация и пожар: ВСУ ударили по Ростовской области
В ночь на среду в Ростовской области дроны ВСУ атаковали четыре района. В одном из них потребовалась эвакуцация людей из-за пожара Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T06:37
2026-06-10T06:37
2026-06-10T06:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В ночь на среду в Ростовской области дроны ВСУ атаковали четыре района. В одном из них потребовалась эвакуцация людей из-за пожара Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.По его данным, вражеской атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы.Беспилотная опасность в регионе сохраняется и утром в среду.В Севастополе после удара украинских беспилотников загорелась крыша здания панорамы "Оборона Севастополя", сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ростовская область, юрий слюсарь, происшествия, атаки всу, пожар, эвакуация, новости, новости сво
Эвакуация и пожар: ВСУ ударили по Ростовской области
В Ростовской области эвакуировали жителей частных домов и дом престарелых после атаки ВСУ
06:37 10.06.2026 (обновлено: 06:41 10.06.2026)