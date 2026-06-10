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Движение на Арабатскую стрелку перекрыто после ракетного удара - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Движение на Арабатскую стрелку перекрыто после ракетного удара
Движение на Арабатскую стрелку перекрыто после ракетного удара - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Движение на Арабатскую стрелку перекрыто после ракетного удара
После ракетного удара по Херсонской области утром в среду в регионе закрыт проезд на Арабатскую стрелку. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T06:05
2026-06-10T06:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. После ракетного удара по Херсонской области утром в среду в регионе закрыт проезд на Арабатскую стрелку. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.На месте работают специалисты профильных служб, добавил он. Во вторник украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили, сообщал накануне Сальдо. По его данным, более 20 беспилотников выпустили ВСУ по Чонгарскому мосту, большую часть сбили на подлете российские военные.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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херсонская область, атаки всу, владимир сальдо, происшествия, новые регионы россии, логистика, дороги, новости, новости сво
Движение на Арабатскую стрелку перекрыто после ракетного удара

Движение из Геническа на Арабатскую стрелку перекрыто после ракетного удара по мосту

06:05 10.06.2026 (обновлено: 06:13 10.06.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки
Российские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. После ракетного удара по Херсонской области утром в среду в регионе закрыт проезд на Арабатскую стрелку. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Рано утром, по предварительной информации, противник попытался нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку. Движение временно перекрыто, обстоятельства уточняются", - написал он в МАКС.
На месте работают специалисты профильных служб, добавил он.
Во вторник украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили, сообщал накануне Сальдо. По его данным, более 20 беспилотников выпустили ВСУ по Чонгарскому мосту, большую часть сбили на подлете российские военные.
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Заголовок открываемого материала
06:23Восемь округов остались без света в Херсонской области после атаки ВСУ
06:05Движение на Арабатскую стрелку перекрыто после ракетного удара
05:51Здание панорамы "Оборона Севастополя" горит после удара ВСУ
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