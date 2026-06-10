https://crimea.ria.ru/20260610/dvizhenie-iz-genicheska-na-arabatskuyu-strelku-otkryli-v-reversivnom-rezhime--1156741153.html

Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыли в реверсивном режиме

Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыли в реверсивном режиме - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыли в реверсивном режиме

Движение из Геническа на Арабатскую стрелку по поврежденному ракетой мосту откроют в реверсивном режиме. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T09:47

2026-06-10T09:47

2026-06-10T09:47

херсонская область

арабатская стрелка

новости

атаки всу

владимир сальдо

ограничение движения

дорожное движение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Движение из Геническа на Арабатскую стрелку по поврежденному ракетой мосту откроют в реверсивном режиме. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо по итогам обследования объекта специалистами.Утром в среду сообщалось, что после ракетного удара по Херсонской области в регионе закрыт проезд на Арабатскую стрелку.При этом губернатор области призвал жителей региона и приезжих быть внимательными и осторожными, поскольку боевики киевского режима продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре.Во вторник украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили. По его данным, более 20 беспилотников выпустили ВСУ по Чонгарскому мосту, большую часть сбили на подлете российские военные.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар: над Крымом и Черным морем отработала ПВОНовости Чебоксар: при ракетном ударе ВСУ ранены три человекаКак попасть в Крым через Армянск в объезд моста - варианты маршрутов

херсонская область

арабатская стрелка

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, арабатская стрелка, новости, атаки всу, владимир сальдо, ограничение движения, дорожное движение