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Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыли в реверсивном режиме - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыли в реверсивном режиме
Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыли в реверсивном режиме - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыли в реверсивном режиме
Движение из Геническа на Арабатскую стрелку по поврежденному ракетой мосту откроют в реверсивном режиме. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T09:47
2026-06-10T09:47
херсонская область
арабатская стрелка
новости
атаки всу
владимир сальдо
ограничение движения
дорожное движение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Движение из Геническа на Арабатскую стрелку по поврежденному ракетой мосту откроют в реверсивном режиме. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо по итогам обследования объекта специалистами.Утром в среду сообщалось, что после ракетного удара по Херсонской области в регионе закрыт проезд на Арабатскую стрелку.При этом губернатор области призвал жителей региона и приезжих быть внимательными и осторожными, поскольку боевики киевского режима продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре.Во вторник украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили. По его данным, более 20 беспилотников выпустили ВСУ по Чонгарскому мосту, большую часть сбили на подлете российские военные.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар: над Крымом и Черным морем отработала ПВОНовости Чебоксар: при ракетном ударе ВСУ ранены три человекаКак попасть в Крым через Армянск в объезд моста - варианты маршрутов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, арабатская стрелка, новости, атаки всу, владимир сальдо, ограничение движения, дорожное движение
Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыли в реверсивном режиме

Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыли в реверсивном режиме - Сальдо

09:47 10.06.2026
 
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Работа пограничников на косе Арабатская стрелка
Работа пограничников на косе Арабатская стрелка
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
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МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Движение из Геническа на Арабатскую стрелку по поврежденному ракетой мосту откроют в реверсивном режиме. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо по итогам обследования объекта специалистами.
Утром в среду сообщалось, что после ракетного удара по Херсонской области в регионе закрыт проезд на Арабатскую стрелку.

"Специалисты провели обследование повреждений, нанесенных конструкциям моста, соединяющего Арабатскую стрелку с Геническом. Состояние моста позволяет организовать движение транспорта. Ремонтные работы будут проводиться на одной полосе. Планируется запуск движение по мосту в реверсивном режиме", - написал он в своем канале МАКС.

При этом губернатор области призвал жителей региона и приезжих быть внимательными и осторожными, поскольку боевики киевского режима продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре.
Во вторник украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили. По его данным, более 20 беспилотников выпустили ВСУ по Чонгарскому мосту, большую часть сбили на подлете российские военные.
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Херсонская областьАрабатская стрелкаНовостиАтаки ВСУВладимир СальдоОграничение движенияДорожное движение
 
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