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Два поезда из Крыма в Москву отправятся в путь позже графика

Два поезда из Крыма в Москву отправятся в путь позже графика - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Два поезда из Крыма в Москву отправятся в путь позже графика

Поезда №174 Евпатория – Москва и № 98 Симферополь – Москва отправятся в пусть позже графика, сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T19:47

2026-06-10T19:47

2026-06-10T19:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Поезда №174 Евпатория – Москва и № 98 Симферополь – Москва отправятся в пусть позже графика, сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).В ГСЭ отметили, что пассажиры из Евпатории и с других станций могут добраться до Керчи на специальном автобусе и совершить пересадку в поезд по своим билетам.Время отправления автобуса от Евпатории до Керчи:- из Евпатории в 21:45- из Саки в 22:15- из Джанкоя в 23:40- из Владиславовки в 01:00- из Семи Колодезей в 02:00- из Багерово в 02:40Для пассажиров из столицы Крыма также организованы автобусы.Время отправления автобуса от Симферополя до Керчи:- из Симферополя в 01:00- из Владиславовки в 04:40- из Семи Колодезей в 05:30В "Гранд Сервис Экспресс" подчеркнули, что посадка в автобусы производится на привокзальной площади или возле станции.Также стало известно, что отменяется поезд № 179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 11 июня.В график движения крымских поездов "Таврия" внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.В ночь на понедельник, 8 июня, после удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также было приостановлено движение некоторых электричек. Позже движение восстановили, но в график следования поездов постоянно вносят изменения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как объехать Чонгарский мост и АПП Джанкой – картаПассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуацииЗа перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - закон

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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