https://crimea.ria.ru/20260610/chado-v-dizaynerskoy-odezhke-v-simferopole-shyut-dlya-detey-1156754277.html

Чадо в дизайнерской одежке: в Симферополе шьют для детей

Чадо в дизайнерской одежке: в Симферополе шьют для детей - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Чадо в дизайнерской одежке: в Симферополе шьют для детей

Детская одежда, произведенная в Крыму, заряжена позитивной энергией моря и солнца, она пошита с любовью и с соблюдением принятых стандартов качества, уверяет... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T14:28

2026-06-10T14:28

2026-06-10T15:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Детская одежда, произведенная в Крыму, заряжена позитивной энергией моря и солнца, она пошита с любовью и с соблюдением принятых стандартов качества, уверяет корреспондента РИА Новости Крым дизайнер одного из местных предприятий Ирина Каржеманова.Для крымских детей – лучшееВ расцветке детской одежды для крымчан преобладают оттенки морской волны и песчаных пляжей."Спросом пользуется синий цвет и все его оттенки, голубой, деним. Также крымчане любят бежево-песчаные оттенки. Это то, что находит отклик у покупателей", – говорит Каржеманова, победитель конкурса молодых дизайнеров "Новые символы российской моды".В Крыму шьют дизайнерскую детскую одежду. Предприятие с полным циклом производства работает в Симферополе вот уже третий год. В линейке насчитывается свыше 30 тысяч изделий в год: платья, рубашки, юбки, брюки, спортивные костюмы, одежда для новорожденных."Наши изделия сопровождают малыша с самого рождения и до взросления. Это и детсад, и школа, и подростковый возраст. Шьем полный спектр детской одежды: пижамы, новорожденный ассортимент, школьная форма, одежда для садика, нарядная одежда. В том числе даже шьем верхнюю одежду – куртки, жилетки", – рассказывает журналистам руководитель швейного производства Татьяна Сердюкова.Около 20 специалистов предприятия трудятся в больших светлых помещениях и не отвлекаются от работы даже тогда, когда к ним приходят журналисты. Работают исключительно с разрешенной фурнитурой и натуральными тканями, чаще российского, реже – китайского производства. Вся продукция проходит сертификацию и маркировку в системе "Честный знак" и строго соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.В штате есть свой дизайнер, конструкторы и технологи, что ускоряет выпуск продукции. Так, если на рынке появляется что-то очень трендовое, то от идеи до момента выпуска готовой продукции может пройти всего полтора месяца, говорит Сердюкова. И уточняет: крымские конструкторы работают в системе автоматического проектирования, регулярно повышают свое профессиональное мастерство и выигрывают в различных конкурсах и проектах."Также наше предприятие участвует в проекте "Подарок новорожденному". Выпускаем около полутора тысяч изделий в месяц для этого направления", – рассказала собеседница.Детская одежда, пошитая в Симферополе, эксклюзивно представлена в Крыму в одном из крупных сетевых магазинов региона."Поскольку наше предприятие находится в Крыму, то мы, в первую очередь, ориентируемся на местного потребителя. У нас налажена тесная обратная связь с нашим потребителем. Наши маркетологи следят за потребностями рынка. И мы стараемся все решать оперативно. Особое внимание, помимо модных и трендовых акцентов, уделяем безопасности изделий", – уточнила Сердюкова и добавила: "Детская одежда должна быть из натуральных тканей, удобной в носке и в обслуживании, износостойкой.Кстати, уже сейчас есть устойчивый запрос на школьную форму в рекомендованном профильным ведомством темно-синем цвете. Ежегодно на предприятии в Симферополе увеличивают производство школьной одежды, которой здесь широкая линейка, в два-три раза.Небольшие предприятия и мелкий бизнес"Легкая промышленность в Крыму представлена малыми и микропредприятиями, а также индивидуальными предпринимателями. Они выпускают одежду для взрослых и детей, нательное белье, игрушки, меховую продукцию. Объем выпущенной продукции за период с января по апрель текущего года составил 338 миллионов рублей", – сообщила журналистам начальник управления промышленного комплекса Минпромторга Крыма Анастасия Тищенко.При этом объем налоговых поступлений по итогам прошлого года от отрасли легкой промышленности составил порядка 58 миллионов рублей, добавила она.В Крыму предприятия легкой промышленности получают субсидии на возмещение понесенных затрат при продвижении продукции на маркетплейсах и электронных площадках, уточнила Тищенко, отметив, что размер субсидии на одного получателя не превышает 250 тысяч рублей.Кроме того, предоставляется субсидия на реализацию мероприятий по сертификации систем менеджмента на соответствие национальным и международным стандартам. Размер такой выплаты-поддержки не выше 400 тысяч рублей на одного получателя, уточнила представитель министерства."Также Крымский региональный фонд развития промышленности оказывает поддержку промышленным предприятиям в виде предоставления льготных займов на приобретение оборудования, его модернизацию, а также на пополнение оборотных средств", – добавила Тищенко.Ранее сообщалось, что с 1 марта в роддомах Крыма теперь выдают подарки новорожденным, в комплект входят вещи пяти крымских производителей: распашонки, пеленки, плед, средства по уходу, а также первые игрушки. Данная инициатива реализуется в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина по дополнительным мерам для повышения рождаемости и по улучшению демографической ситуации в стране и проработана министерством труда и соцзащиты Крыма совместно с региональным министерством промышленности и торговли.Министр промышленной политики и торговли Крыма Анушаван Агаджанян также сообщал, что промышленность региона формирует около трети консолидированного бюджета и обеспечивает занятость порядка 63 тысяч человек.Как ранее заявили модельер-дизайнер одежды, член Ассоциации фешн и бьюти-индустрии Сильвериюш Станиславски и дизайнер и модельер, руководитель студии текстильного дизайна в Ялте Марина Генералова, крымская легкая промышленность переживает этап становления и поиска новых форматов работы. Несмотря на сложности с импортом тканей и фурнитуры после 2014 года, региональные дизайнеры уверены: именно это стало стимулом к развитию и открытию новых горизонтов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие льготные кредиты доступны в Крыму промышленным предприятиямПромышленная кооперация: Крым будет сотрудничать с новыми регионами РФРусский стиль и текстиль: в Крыму дизайнер создает уникальную одежду

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2026

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