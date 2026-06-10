https://crimea.ria.ru/20260610/boryutsya-s-velikim-obschim-proshlym-ekspert-ob-udare-vsu-po-panorame-sevastopolya-1156763356.html

Борются с великим общим прошлым: эксперт об ударе ВСУ по Панораме Севастополя

Борются с великим общим прошлым: эксперт об ударе ВСУ по Панораме Севастополя - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Борются с великим общим прошлым: эксперт об ударе ВСУ по Панораме Севастополя

Нынешней Украине нечем гордиться, у нее нет ничего святого и нет истории, поэтому ее вооруженные силы целенаправленно целятся не только в мирных людей, но и в... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T22:30

2026-06-10T22:30

2026-06-10T22:30

мнения

александр дудчак

севастополь

крым

россия

украина

удар всу по панораме "оборона севастополя"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Нынешней Украине нечем гордиться, у нее нет ничего святого и нет истории, поэтому ее вооруженные силы целенаправленно целятся не только в мирных людей, но и в их святыни и памятники, доказывающие мощь России и героизм ее граждан в веках. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.ВСУ ночью 10 июня нанесли целенаправленный удар беспилотником самолетного типа по объекту культурного наследия в центре Севастополя, одному из главных символов города-героя – зданию Панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.", где хранилось знаменитое на весь мир полотно. По словам губернатора Михаила Развожаева, на месте начался пожар, которому был присвоен 4-й (особо сложный) ранг, и уже понятно, что панорама Франца Рубо практически уничтожена.Он признался, что на него лично Севастополь произвел неизгладимое впечатление, еще когда он впервые приехал сюда летом дошкольником.По мнению спикера, на целенаправленный удар по такому ценному историческому объекту, как Панорама Севастополя, ВСУ способны потому, что это армия той Украины, для которой сегодня нет ничего ценного, святого и памятного.В этом убогом ощущении реальности киевский режим и его приспешники хотят сделать так, чтобы и у других все исторические символы и память пострадали, считает Дудчак.Здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – объект культурного наследия и один из главных символов города. В годы Великой Отечественной войны музей подвергся массированной бомбардировке немецкой авиации. 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Пожарные, солдаты и моряки, рискуя жизнью, вынесли из огня 86 фрагментов полотна, а после войны мастера частично воссоздали копию шедевра.Напомним, 14 мая отмечался день открытия Панорамы "Оборона Севастополя". Ровно 121 год назад, в 1905 году, произведение Франца Рубо было представлено широкой публике. Сюжет полотна увековечил героический подвиг защитников Севастополя в годы Крымской войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путь самоуничтожения: в Крыму оценили снос памятника Булгакову в КиевеГлаваря ОУН* Бандеру могут перезахоронить на УкраинеУкраинский трезубец не прижился на щите "Родины-матери" в Киеве

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр дудчак, севастополь, крым, россия, украина, удар всу по панораме "оборона севастополя"