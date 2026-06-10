https://crimea.ria.ru/20260610/biografiya-lyudmily-chursinoy-1156756727.html
Биография Людмилы Чурсиной
Биография Людмилы Чурсиной - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Биография Людмилы Чурсиной
Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в Сталинабаде (Таджикская ССР). Отец был кадровым военным, мать – медицинским работником. В детстве вместе с... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T15:01
2026-06-10T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в Сталинабаде (Таджикская ССР). Отец был кадровым военным, мать – медицинским работником. В детстве вместе с родителями 7 лет жила в Тбилиси, 2 года – в Батуми, некоторое время – на Камчатке, Чукотке.В детстве мечтала стать балериной. Однако после окончания школы поступила в ВТУ имени Щукина. Дебютировала в кино еще студенткой – в фильме "Когда деревья были большими" (1961 год, роль Зои).В 1963 году стала актрисой Государственного академического театра имени Вахтангова, позже работала на киностудии "Ленфильм", в Ленинградском театре драмы имени А. С. Пушкина. С 1984 года была актрисой Центрального академического театра Советской армии (Центральный академический театр Российской армии).За годы творческой деятельности сыграла более 100 ролей в кино.Была членом Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Народная артистка СССР (1981 год).
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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память, театр, культура, утраты
Биография Людмилы Чурсиной
Биография Людмилы Чурсиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в Сталинабаде (Таджикская ССР). Отец был кадровым военным, мать – медицинским работником. В детстве вместе с родителями 7 лет жила в Тбилиси, 2 года – в Батуми, некоторое время – на Камчатке, Чукотке.
В детстве мечтала стать балериной. Однако после окончания школы поступила в ВТУ имени Щукина. Дебютировала в кино еще студенткой – в фильме "Когда деревья были большими" (1961 год, роль Зои).
В 1963 году стала актрисой Государственного академического театра имени Вахтангова, позже работала на киностудии "Ленфильм", в Ленинградском театре драмы имени А. С. Пушкина. С 1984 года была актрисой Центрального академического театра Советской армии (Центральный академический театр Российской армии).
За годы творческой деятельности сыграла более 100 ролей в кино.
Была членом Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Народная артистка СССР (1981 год).