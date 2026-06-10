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Биография Людмилы Чурсиной - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Биография Людмилы Чурсиной
Биография Людмилы Чурсиной - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Биография Людмилы Чурсиной
Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в Сталинабаде (Таджикская ССР). Отец был кадровым военным, мать – медицинским работником. В детстве вместе с... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T15:01
2026-06-10T15:01
память
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культура
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в Сталинабаде (Таджикская ССР). Отец был кадровым военным, мать – медицинским работником. В детстве вместе с родителями 7 лет жила в Тбилиси, 2 года – в Батуми, некоторое время – на Камчатке, Чукотке.В детстве мечтала стать балериной. Однако после окончания школы поступила в ВТУ имени Щукина. Дебютировала в кино еще студенткой – в фильме "Когда деревья были большими" (1961 год, роль Зои).В 1963 году стала актрисой Государственного академического театра имени Вахтангова, позже работала на киностудии "Ленфильм", в Ленинградском театре драмы имени А. С. Пушкина. С 1984 года была актрисой Центрального академического театра Советской армии (Центральный академический театр Российской армии).За годы творческой деятельности сыграла более 100 ролей в кино.Была членом Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Народная артистка СССР (1981 год).
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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память, театр, культура, утраты
Биография Людмилы Чурсиной

Биография Людмилы Чурсиной

15:01 10.06.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНародная артистка СССР Людмила Чурсина
Народная артистка СССР Людмила Чурсина - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в Сталинабаде (Таджикская ССР). Отец был кадровым военным, мать – медицинским работником. В детстве вместе с родителями 7 лет жила в Тбилиси, 2 года – в Батуми, некоторое время – на Камчатке, Чукотке.
В детстве мечтала стать балериной. Однако после окончания школы поступила в ВТУ имени Щукина. Дебютировала в кино еще студенткой – в фильме "Когда деревья были большими" (1961 год, роль Зои).
В 1963 году стала актрисой Государственного академического театра имени Вахтангова, позже работала на киностудии "Ленфильм", в Ленинградском театре драмы имени А. С. Пушкина. С 1984 года была актрисой Центрального академического театра Советской армии (Центральный академический театр Российской армии).
За годы творческой деятельности сыграла более 100 ролей в кино.
Была членом Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Народная артистка СССР (1981 год).
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Заголовок открываемого материала
15:01Биография Людмилы Чурсиной
14:56"Великое русское слово" нужно проводить только в Крыму – мнение
14:43Умерла Народная артистка СССР Людмила Чурсина
14:39Послы Британии, Франции и Германии попросили о встрече – МИД России
14:28Чадо в дизайнерской одежке: в Симферополе шьют для детей
14:14Водители спровоцировали ажиотаж на заправках Кубани на въезде в Крым
14:02В России повысили налоговые пошлины для мигрантов в 12 раз
13:55Жители Крыма и Севастополя получили в "Сбере" 9,2 млрд рублей на жилье
13:43В Севастополе отменили мероприятия ко Дню города на Малаховом кургане
13:38Украинский БПЛА атаковал подростков на питбайках в ЛНР - один погиб
13:28Опрос ВТБ: каждый пятый не знает, за что можно оформить налоговый вычет
13:16Изменен график движения крымских поездов "Таврия" на лето
13:10Удар ВСУ по "Обороне Севастополя" - реакция Кремля
13:01На Украине разбита военно-морская база
12:54Панораму "Оборона Севастополя" обязательно восстановят
12:47Взрыв в Москве: на месте преступления задержаны двое подростков
12:45ПВО сбила четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 766 беспилотников ВСУ
12:36Поезд из Симферополя в Минводы меняет график
12:31В Крыму скорректировали график движения электричек
12:22Варварский акт: в МИД России прокомментировали удар по Панораме в Севастополе
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