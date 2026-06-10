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Бензин в Севастополе в среду будут продавать только по QR-кодам
Бензин в Севастополе в среду будут продавать только по QR-кодам - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Бензин в Севастополе в среду будут продавать только по QR-кодам
В среду заправиться топливом можно будет только при наличии QR-кодов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T08:57
2026-06-10T08:57
2026-06-10T08:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В среду заправиться топливом можно будет только при наличии QR-кодов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он добавил, что коды, которые были получены в субботу и воскресенье, но до сих пор не использованы, уже сгорели. В среду по ним топливо купить будет нельзя.Развожаев призвал автовладельцев отслеживать доступность топлива на продажу перед поездкой на АЗС и не забывать о лимите в 20 литров в одни руки. "На АЗС предъявите QR-код сотруднику с повязкой "контролер" для его гашения перед заправкой и последующей оплатой", - напомнил он.В Саки завезли бензин: где заправиться >>В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Бензин в Севастополе в среду будут продавать только по QR-кодам
В Севастополе бензин 10 июня будут продавать только по QR-кодам - Развожаев