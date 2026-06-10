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300 тысяч человек обесточены в Запорожской области посте атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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300 тысяч человек обесточены в Запорожской области посте атаки ВСУ
300 тысяч человек обесточены в Запорожской области посте атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 10.06.2026
300 тысяч человек обесточены в Запорожской области посте атаки ВСУ
Более 300 тысяч жителей Запорожской области остались без света из-за ударов ВСУ. Об этом сообщает в среду губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T11:46
2026-06-10T11:46
запорожская область
атаки всу
электросети
электроэнергия
происшествия
новые регионы россии
жкх
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Более 300 тысяч жителей Запорожской области остались без света из-за ударов ВСУ. Об этом сообщает в среду губернатор региона Евгений Балицкий.Сейчас все службы находятся в режиме повышенной готовности.Всего, по данным губернатора, за ночь враг 18 раз целенаправленно бил по гражданской инфраструктуре региона. При атаках на гражданские авто пострадали 46-летняя женщина и 56-летний мужчина, в Каменско-Днепровском муниципальном округе беспилотник ударил по территории детского сада – обошлось без пострадавших. В Мелитополе повреждения получила городская инфраструктура и частное имущество.Запорожская область и другие исторические регионы РФ регулярно подвергаются массированным ударам со стороны ВСУ. Регионы частично остаются без света из-за прилетов по энергетической инфраструктуре.В среду в Херсонской области после удара ВСУ без электричества остались 8 округов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ударили по списанной технике Запорожской АЭС – есть раненыеОграничения пассажирских перевозок в Крым не касаются Запорожской областиВСУ сбросили боеприпасы во двор многоквартирного дома в Энергодаре
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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запорожская область, атаки всу, электросети, электроэнергия, происшествия, новые регионы россии, жкх, новости
300 тысяч человек обесточены в Запорожской области посте атаки ВСУ

В Запорожской области 300 тысяч человек в 16 муниципалитетах обесточены из-за атак ВСУ

11:46 10.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Более 300 тысяч жителей Запорожской области остались без света из-за ударов ВСУ. Об этом сообщает в среду губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате атак на гражданскую инфраструктуру временно без электроснабжения остаются 16 муниципальных образований Запорожской области, более 300 тысяч абонентов. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания", – написал балицкий в своем канале в МАКС.
Сейчас все службы находятся в режиме повышенной готовности.
Всего, по данным губернатора, за ночь враг 18 раз целенаправленно бил по гражданской инфраструктуре региона.
При атаках на гражданские авто пострадали 46-летняя женщина и 56-летний мужчина, в Каменско-Днепровском муниципальном округе беспилотник ударил по территории детского сада – обошлось без пострадавших. В Мелитополе повреждения получила городская инфраструктура и частное имущество.
Запорожская область и другие исторические регионы РФ регулярно подвергаются массированным ударам со стороны ВСУ. Регионы частично остаются без света из-за прилетов по энергетической инфраструктуре.
В среду в Херсонской области после удара ВСУ без электричества остались 8 округов.
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Запорожская областьАтаки ВСУЭлектросетиЭлектроэнергияПроисшествияНовые регионы РоссииЖКХНовости
 
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