https://crimea.ria.ru/20260610/300-tysyach-chelovek-obestocheny-v-zaporozhskoy-oblasti-poste-ataki-vsu-1156744178.html

300 тысяч человек обесточены в Запорожской области посте атаки ВСУ

300 тысяч человек обесточены в Запорожской области посте атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 10.06.2026

300 тысяч человек обесточены в Запорожской области посте атаки ВСУ

Более 300 тысяч жителей Запорожской области остались без света из-за ударов ВСУ. Об этом сообщает в среду губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T11:46

2026-06-10T11:46

2026-06-10T11:46

запорожская область

атаки всу

электросети

электроэнергия

происшествия

новые регионы россии

жкх

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Более 300 тысяч жителей Запорожской области остались без света из-за ударов ВСУ. Об этом сообщает в среду губернатор региона Евгений Балицкий.Сейчас все службы находятся в режиме повышенной готовности.Всего, по данным губернатора, за ночь враг 18 раз целенаправленно бил по гражданской инфраструктуре региона. При атаках на гражданские авто пострадали 46-летняя женщина и 56-летний мужчина, в Каменско-Днепровском муниципальном округе беспилотник ударил по территории детского сада – обошлось без пострадавших. В Мелитополе повреждения получила городская инфраструктура и частное имущество.Запорожская область и другие исторические регионы РФ регулярно подвергаются массированным ударам со стороны ВСУ. Регионы частично остаются без света из-за прилетов по энергетической инфраструктуре.В среду в Херсонской области после удара ВСУ без электричества остались 8 округов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ударили по списанной технике Запорожской АЭС – есть раненыеОграничения пассажирских перевозок в Крым не касаются Запорожской областиВСУ сбросили боеприпасы во двор многоквартирного дома в Энергодаре

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, атаки всу, электросети, электроэнергия, происшествия, новые регионы россии, жкх, новости