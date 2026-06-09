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Жуткое ДТП с грузовиком в Симферополе - что известно

Жуткое ДТП с грузовиком в Симферополе - что известно - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Жуткое ДТП с грузовиком в Симферополе - что известно

Два человека пострадали в столкновении легкового авто с грузовиком в Симферополе, информирует пресс-служба Главного Управления МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T21:16

2026-06-09T21:16

2026-06-09T21:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в столкновении легкового авто с грузовиком в Симферополе, информирует пресс-служба Главного Управления МЧС России по Крыму.По данным спасателей, сообщение о ДТП по улице Ковыльной поступило спасателям во вторник, в 19:20. К месту были оперативно направлены спасательные подразделения.В Крыму в целом фиксируют снижение количества дорожно-транспортных происшествий более чем на 8 процентов по итогам предыдущего года, сообщал ранее председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщинуЧетыре человека погибли и один ранен в ДТП с тремя авто на СтавропольеВелосипедист попал под колеса иномарки в центре Симферополя

симферополь

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2026

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