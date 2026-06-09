https://crimea.ria.ru/20260609/zhilye-doma-goryat-na-kubani-iz-za-padeniya-oblomkov-dronov-1156713056.html

Жилые дома горят на Кубани из-за падения обломков дронов

Жилые дома горят на Кубани из-за падения обломков дронов - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Жилые дома горят на Кубани из-за падения обломков дронов

В поселке Джубга Краснодарского края упали обломки беспилотников. Загорелись два жилых дома. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T10:05

2026-06-09T10:05

2026-06-09T10:05

краснодарский край

атаки всу

происшествия

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В поселке Джубга Краснодарского края упали обломки беспилотников. Загорелись два жилых дома. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают пожарные, оперативные и специальные службы.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили новую серию ударов ВСУ по Крыму и еще семи регионам России. Всего за ночь над страной сбили 140 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар: на подлете к мосту в Чонгаре сбили более 20 дронов ВСУЧонгарский мост снова поврежден после атаки ВСУ – движение перекрытоВ Севастополе отразили восемь атак ВСУ

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, атаки всу, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), новости