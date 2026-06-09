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Завораживающее зрелище: над Керчью прошел смерч
Завораживающее зрелище: над Керчью прошел смерч - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Завораживающее зрелище: над Керчью прошел смерч
В акватории Черного моря у берегов Керчи заметили смерч. Фотографиями и видео в соцсетях поделились очевидцы. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T16:38
2026-06-09T16:38
2026-06-09T16:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В акватории Черного моря у берегов Керчи заметили смерч. Фотографиями и видео в соцсетях поделились очевидцы.Смерч сформировался во вторник днем. Атмосферный вихрь сопровождали ливень и град. Информации о повреждениях нет.В Крыму 9 и 10 июня действует штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали, что на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, усиление ветра 15-20 м/с.Днем ранее в Крыму также действовало штормовое предупреждение. В регионе местами были ливни, грозы, град и усиление ветра до 15-20 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько прогрелось море у берегов КрымаВ Крыму ожидается шторм с градом - предупреждение МЧС Десятки улиц Феодосии остались без света
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Завораживающее зрелище: над Керчью прошел смерч
Над Керчью пронесся смерч