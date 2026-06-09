https://crimea.ria.ru/20260609/za-pereprodazhu-zhd-biletov-shtraf-do-500-tysyach-rubley---zakon-1156730342.html

За перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - закон

За перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - закон - РИА Новости Крым, 09.06.2026

За перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - закон

За перепродажу электронных билетов на поезда дальнего следования введут административную ответственность до 500 тысяч рублей. Соответствующий закон приняла во... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T17:17

2026-06-09T17:17

2026-06-09T17:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. За перепродажу электронных билетов на поезда дальнего следования введут административную ответственность до 500 тысяч рублей. Соответствующий закон приняла во вторник Госдума РФ во втором и третьем чтениях.Так, для физлиц предусмотрены штрафы в 5 - 10 тысяч рублей, а для предпринимателей и юридических лиц 400 - 500 тысяч. Речь идет о продаже билетов посредниками, которые не являются перевозчиками и торгуют не через официальный сайт или мобильное приложение перевозчика.Ранее сообщалось, что дополнительные вагоны включены в состав поездов "Таврия "крымского сообщения в связи с ограничениями в аэропортах юга России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуацииКак объехать Чонгарский мост и АПП Джанкой – карта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билеты, расписание поездов в крыму, крушение поезда, железная дорога, российские железные дороги (ржд), государственная дума рф, закон и право, новости