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За перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - закон - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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За перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - закон
За перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - закон - РИА Новости Крым, 09.06.2026
За перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - закон
За перепродажу электронных билетов на поезда дальнего следования введут административную ответственность до 500 тысяч рублей. Соответствующий закон приняла во... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T17:17
2026-06-09T17:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. За перепродажу электронных билетов на поезда дальнего следования введут административную ответственность до 500 тысяч рублей. Соответствующий закон приняла во вторник Госдума РФ во втором и третьем чтениях.Так, для физлиц предусмотрены штрафы в 5 - 10 тысяч рублей, а для предпринимателей и юридических лиц 400 - 500 тысяч. Речь идет о продаже билетов посредниками, которые не являются перевозчиками и торгуют не через официальный сайт или мобильное приложение перевозчика.Ранее сообщалось, что дополнительные вагоны включены в состав поездов "Таврия "крымского сообщения в связи с ограничениями в аэропортах юга России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуацииКак объехать Чонгарский мост и АПП Джанкой – карта
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билеты, расписание поездов в крыму, крушение поезда, железная дорога, российские железные дороги (ржд), государственная дума рф, закон и право, новости
За перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - закон

Госдума РФ вводит штрафы до 500 тысяч рублей за перепродажу электронных ж/д-билетов

17:17 09.06.2026 (обновлено: 17:22 09.06.2026)
 
© РИА Новости КрымПоезд "Таврия"
Поезд Таврия - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. За перепродажу электронных билетов на поезда дальнего следования введут административную ответственность до 500 тысяч рублей. Соответствующий закон приняла во вторник Госдума РФ во втором и третьем чтениях.
Так, для физлиц предусмотрены штрафы в 5 - 10 тысяч рублей, а для предпринимателей и юридических лиц 400 - 500 тысяч. Речь идет о продаже билетов посредниками, которые не являются перевозчиками и торгуют не через официальный сайт или мобильное приложение перевозчика.
"При отсутствии заключенного с перевозчиком договора на оформление электронных проездных документов – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти тысяч рублей, на ИП и юридических лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что дополнительные вагоны включены в состав поездов "Таврия "крымского сообщения в связи с ограничениями в аэропортах юга России.
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