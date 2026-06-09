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Взрывы прогремели на АЗС в Дагестане – эвакуированы более 100 человек
Взрывы прогремели на АЗС в Дагестане – эвакуированы более 100 человек - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Взрывы прогремели на АЗС в Дагестане – эвакуированы более 100 человек
В селе Нижний Чирюрт Кизилюртовского района Дагестана прогремели три взрыва на автозаправочной станции. Об этом сообщаем Главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T21:20
2026-06-09T21:20
2026-06-09T21:21
дагестан
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В селе Нижний Чирюрт Кизилюртовского района Дагестана прогремели три взрыва на автозаправочной станции. Об этом сообщаем Главное управление МЧС России по республике.Как сообщил руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов, инцидент произошел в селе Нижний Чирюрт Кизилюртовского района."Эвакуированы жильцы близлежащих частных домов. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают бригады скорой помощи и МЧС", – написал Исрафилов в своем Telegram-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По факту пожара на АЗС в Грозном возбуждено уголовное делоМощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале – есть жертвыЧисло погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 27
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дагестан, взрыв, газ, происшествия, новости
Взрывы прогремели на АЗС в Дагестане – эвакуированы более 100 человек
В Кизилюртовском районе Дагестана произошли взрывы на автозаправочной станции
21:20 09.06.2026 (обновлено: 21:21 09.06.2026)