Рейтинг@Mail.ru
Взрывы прогремели на АЗС в Дагестане – эвакуированы более 100 человек - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260609/vzryvy-progremeli-na-azs-v-dagestane--lyudey-evakuirovali-1156734817.html
Взрывы прогремели на АЗС в Дагестане – эвакуированы более 100 человек
Взрывы прогремели на АЗС в Дагестане – эвакуированы более 100 человек - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Взрывы прогремели на АЗС в Дагестане – эвакуированы более 100 человек
В селе Нижний Чирюрт Кизилюртовского района Дагестана прогремели три взрыва на автозаправочной станции. Об этом сообщаем Главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T21:20
2026-06-09T21:21
дагестан
взрыв
газ
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798927_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0930ddfb355d15a21cd6e2dcc4994497.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В селе Нижний Чирюрт Кизилюртовского района Дагестана прогремели три взрыва на автозаправочной станции. Об этом сообщаем Главное управление МЧС России по республике.Как сообщил руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов, инцидент произошел в селе Нижний Чирюрт Кизилюртовского района."Эвакуированы жильцы близлежащих частных домов. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают бригады скорой помощи и МЧС", – написал Исрафилов в своем Telegram-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По факту пожара на АЗС в Грозном возбуждено уголовное делоМощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале – есть жертвыЧисло погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 27
дагестан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798927_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9818a31d0019005e11f0adde2af7e354.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дагестан, взрыв, газ, происшествия, новости
Взрывы прогремели на АЗС в Дагестане – эвакуированы более 100 человек

В Кизилюртовском районе Дагестана произошли взрывы на автозаправочной станции

21:20 09.06.2026 (обновлено: 21:21 09.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В селе Нижний Чирюрт Кизилюртовского района Дагестана прогремели три взрыва на автозаправочной станции. Об этом сообщаем Главное управление МЧС России по республике.
"На автозаправочной станции "Метан" (Газораспределительная стация Новый Сулак) произошло три взрыва. К месту происшествия незамедлительно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу сложности", – сообщают спасатели.
Как сообщил руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов, инцидент произошел в селе Нижний Чирюрт Кизилюртовского района.
"Эвакуированы жильцы близлежащих частных домов. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают бригады скорой помощи и МЧС", – написал Исрафилов в своем Telegram-канале.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
По факту пожара на АЗС в Грозном возбуждено уголовное дело
Мощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале – есть жертвы
Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 27
 
ДагестанВзрывГазПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:54В Крыму объявили беспилотную опасность - работает ПВО
21:34В Севастополе нашли опасные рыбу и молочные продукты
21:22"Большие вызовы": школьница из Севастополя создала кибер-тренажер
21:20Взрывы прогремели на АЗС в Дагестане – эвакуированы более 100 человек
21:16Жуткое ДТП с грузовиком в Симферополе - что известно
21:08Еще два поезда уйдут из Крыма позже – новый график отправления
20:56ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения Эболой
20:48292 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
20:32Взрыв на юго-западе Москвы – спецслужбы устранили угрозу
20:09Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом - чем ответят США
19:45Крымчанину дали 4 года колонии за попытку изнасилования
19:33Омбудсмен заявил о снижении числа обращений от жителей новых регионов
19:02В Бундестаге требуют от Киева заплатить за подрыв "Северных потоков"
18:40Норвегия выделяет 127 млн долларов на морские дроны для Украины
18:32Массовое отравление детей в лагере под Красноярском – открыто уголовное дело
18:13Поезда из Крыма: изменен график отправления шести составов "Таврия"
18:00Новости Крыма: ситуация на сегодняшний день
17:49В Ространснадзоре рассказали о развитии транспортной системы страны
17:36Поезд Евпатория-Петербург во вторник отменяется
17:17За перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - закон
Лента новостейМолния