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Взрыв на юго-западе Москвы – спецслужбы устранили угрозу - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Взрыв на юго-западе Москвы – спецслужбы устранили угрозу
Взрыв на юго-западе Москвы – спецслужбы устранили угрозу - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Взрыв на юго-западе Москвы – спецслужбы устранили угрозу
Спецслужбы произвели контролируемый подрыв подозрительного предмета, обнаруженного под машиной, припаркованной на юго-западе Москвы, сообщает во вторник вечером РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T20:32
2026-06-09T20:32
ск рф (следственный комитет российской федерации)
москва
взрыв
происшествия
автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Спецслужбы произвели контролируемый подрыв подозрительного предмета, обнаруженного под машиной, припаркованной на юго-западе Москвы, сообщает во вторник вечером Следком России.По данным правоохранителей, пострадавших нет. По данному факту проводятся следственные и процессуальные действия.9 июня в жилом районе в Подмосковье взорвался автомобиль, водитель скончался на месте от полученных ранений, возбуждено уголовное дело, сообщал ранее Следственный комитет РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На востоке Крыма ночью предотвратили взрыв автомобиляАгент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в СевастополеПрокуратура взяла на контроль ситуацию с повреждением Чонгарского моста
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ск рф (следственный комитет российской федерации), москва, взрыв, происшествия, автомобиль, новости
Взрыв на юго-западе Москвы – спецслужбы устранили угрозу

СК: подозрительный предмет обезвредили под автомобилем на юго-западе Москвы

20:32 09.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Спецслужбы произвели контролируемый подрыв подозрительного предмета, обнаруженного под машиной, припаркованной на юго-западе Москвы, сообщает во вторник вечером Следком России.
"В ходе проверочных мероприятий на юго-западе Москвы обнаружен подозрительный предмет под автомашиной. Специальными службами предмет был проверен и путем детонации обезврежен", – сказано в сообщении.
По данным правоохранителей, пострадавших нет. По данному факту проводятся следственные и процессуальные действия.
9 июня в жилом районе в Подмосковье взорвался автомобиль, водитель скончался на месте от полученных ранений, возбуждено уголовное дело, сообщал ранее Следственный комитет РФ.
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