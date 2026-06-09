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Взрыв авто произошел в Подмосковье – что известно
Взрыв авто произошел в Подмосковье – что известно - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Взрыв авто произошел в Подмосковье – что известно
В жилом районе в Подмосковье ранним утром во вторник взорвался автомобиль, водитель скончался на месте от полученных ранений. По факту произошедшего возбуждено... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T09:25
2026-06-09T09:25
2026-06-09T09:28
московская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
взрыв
новости
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В жилом районе в Подмосковье ранним утром во вторник взорвался автомобиль, водитель скончался на месте от полученных ранений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет РФ."По версии следствия, 9 июня 2026 года около 5 часов 30 минут при движении автомобиля марки "БМВ Х3" возле жилого многоквартирного дома по улице Колдуново в микрорайоне Авиаторов города Балашихи был осуществлен подрыв взрывного устройства. В результате водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия", -сказано в сообщении.По факту подрыва автомобиля возбуждено уголовное дело.На месте ЧП работают следователи и криминалисты совместно с оперативными службами. "В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", – уточнили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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московская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, взрыв, новости, уголовный кодекс
Взрыв авто произошел в Подмосковье – что известно
В Московской области взорвана машина – водитель погиб
09:25 09.06.2026 (обновлено: 09:28 09.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В жилом районе в Подмосковье ранним утром во вторник взорвался автомобиль, водитель скончался на месте от полученных ранений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
"По версии следствия, 9 июня 2026 года около 5 часов 30 минут при движении автомобиля марки "БМВ Х3" возле жилого многоквартирного дома по улице Колдуново в микрорайоне Авиаторов города Балашихи был осуществлен подрыв взрывного устройства. В результате водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия", -сказано в сообщении.
По факту подрыва автомобиля возбуждено уголовное дело.
На месте ЧП работают следователи и криминалисты совместно с оперативными службами.
"В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", – уточнили в СК.
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