https://crimea.ria.ru/20260609/vzryv-avto-v-podmoskove--chto-izvestno-1156711988.html

Взрыв авто произошел в Подмосковье – что известно

Взрыв авто произошел в Подмосковье – что известно - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Взрыв авто произошел в Подмосковье – что известно

В жилом районе в Подмосковье ранним утром во вторник взорвался автомобиль, водитель скончался на месте от полученных ранений. По факту произошедшего возбуждено... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T09:25

2026-06-09T09:25

2026-06-09T09:28

московская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

взрыв

новости

уголовный кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В жилом районе в Подмосковье ранним утром во вторник взорвался автомобиль, водитель скончался на месте от полученных ранений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет РФ."По версии следствия, 9 июня 2026 года около 5 часов 30 минут при движении автомобиля марки "БМВ Х3" возле жилого многоквартирного дома по улице Колдуново в микрорайоне Авиаторов города Балашихи был осуществлен подрыв взрывного устройства. В результате водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия", -сказано в сообщении.По факту подрыва автомобиля возбуждено уголовное дело.На месте ЧП работают следователи и криминалисты совместно с оперативными службами. "В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", – уточнили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

московская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, взрыв, новости, уголовный кодекс