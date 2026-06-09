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ВТБ запустил новый способ переводов между физлицами
ВТБ запустил новый способ переводов между физлицами - РИА Новости Крым, 09.06.2026
ВТБ запустил новый способ переводов между физлицами
ВТБ запустил в своем мобильном приложении новый способ переводов между розничными клиентами - с помощью персонального QR-кода, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T12:23
2026-06-09T12:23
2026-06-09T12:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. ВТБ запустил в своем мобильном приложении новый способ переводов между розничными клиентами - с помощью персонального QR-кода, сообщает пресс-служба банка.Как поясняет банк, QR-код— это альтернатива переводам через СБП по номеру телефона. Чтобы инициировать перевод, пользователь в "ВТБ Онлайн" выбирает опцию генерации QR-кода, указывает сумму (опционально) и формирует код. При желании клиент может скрыть свой номер телефона.Затем плательщик сканирует код камерой смартфона или в приложении банка (в которых доступен данный функционал), проверяет детали и подтверждает перевод. Комиссия не взимается в рамках ежемесячного бесплатного лимита СБП. Получать и переводить деньги смогут клиенты банков, подключенных к новому сервису."Переводы по QR-коду между физическими лицами — еще один шаг к бесшовной платежной среде. Теперь не нужно диктовать или вбивать номер телефона — достаточно сгенерировать код и передать его отправителю. Сервис удобен при личных встречах: возврат долга, совместная оплата счета в кафе, расчет с репетитором или курьером. Получатель может не раскрывать свой номер телефона — это дополнительный уровень приватности", — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.По его словам, сервис также подходит для сборов на общие цели: на подарок коллеге, праздник или благотворительность. Получатель формирует один QR-код с нужной суммой и отправляет всем участникам — каждый вносит свою долю без поиска получателя по номеру телефона, пояснил Охорзин."Для сбора средств доступны не только QR-код, но и платежная ссылка, которую удобно отправлять через любые цифровые каналы. Важным преимуществом сервиса является его межбанковский характер: решение не ограничивается инфраструктурой одного банка и позволяет клиентам разных кредитных организаций быстро и удобно переводить средства друг другу", - отметила директор департамента инновационных продуктов и сервисов НСПК Лидия Клюкина. По ее словам, в настоящее время к сервису продолжают подключаться новые банки.Ранее ВТБ совместно с НСПК запустил пилот по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода покупателя. Сейчас решение проходит закрытое тестирование, отметили в ВТБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, втб, экономика, экономика крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. ВТБ запустил в своем мобильном приложении новый способ переводов между розничными клиентами - с помощью персонального QR-кода, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ запустил новый способ переводов между физлицами по QR-коду через СБП: предоставил розничным клиентам возможность совершать C2C-переводы с помощью персонального QR-кода, сгенерированного в мобильном приложении. Сервис, разработанный НСПК при участии ВТБ, позволяет получателю средств формировать код с возможностью указать сумму и передавать его отправителю", - говорится в сообщении.
Как поясняет банк, QR-код— это альтернатива переводам через СБП по номеру телефона. Чтобы инициировать перевод, пользователь в "ВТБ Онлайн" выбирает опцию генерации QR-кода, указывает сумму (опционально) и формирует код. При желании клиент может скрыть свой номер телефона.
Затем плательщик сканирует код камерой смартфона или в приложении банка (в которых доступен данный функционал), проверяет детали и подтверждает перевод. Комиссия не взимается в рамках ежемесячного бесплатного лимита СБП. Получать и переводить деньги смогут клиенты банков, подключенных к новому сервису.
"Переводы по QR-коду между физическими лицами — еще один шаг к бесшовной платежной среде. Теперь не нужно диктовать или вбивать номер телефона — достаточно сгенерировать код и передать его отправителю. Сервис удобен при личных встречах: возврат долга, совместная оплата счета в кафе, расчет с репетитором или курьером. Получатель может не раскрывать свой номер телефона — это дополнительный уровень приватности", — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
По его словам, сервис также подходит для сборов на общие цели: на подарок коллеге, праздник или благотворительность. Получатель формирует один QR-код с нужной суммой и отправляет всем участникам — каждый вносит свою долю без поиска получателя по номеру телефона, пояснил Охорзин.
"Для сбора средств доступны не только QR-код, но и платежная ссылка, которую удобно отправлять через любые цифровые каналы. Важным преимуществом сервиса является его межбанковский характер: решение не ограничивается инфраструктурой одного банка и позволяет клиентам разных кредитных организаций быстро и удобно переводить средства друг другу", - отметила директор департамента инновационных продуктов и сервисов НСПК Лидия Клюкина. По ее словам, в настоящее время к сервису продолжают подключаться новые банки.
Ранее ВТБ совместно с НСПК запустил пилот по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода покупателя. Сейчас решение проходит закрытое тестирование, отметили в ВТБ.
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