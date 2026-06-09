Рейтинг@Mail.ru
ВТБ запустил новый способ переводов между физлицами - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260609/vtb-zapustil-novyy-sposob-perevodov-mezhdu-fizlitsami-1156716558.html
ВТБ запустил новый способ переводов между физлицами
ВТБ запустил новый способ переводов между физлицами - РИА Новости Крым, 09.06.2026
ВТБ запустил новый способ переводов между физлицами
ВТБ запустил в своем мобильном приложении новый способ переводов между розничными клиентами - с помощью персонального QR-кода, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T12:23
2026-06-09T12:26
новости
втб
экономика
экономика крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1155997054_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_1f18c85b5f2b9553b67f6229fde526a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. ВТБ запустил в своем мобильном приложении новый способ переводов между розничными клиентами - с помощью персонального QR-кода, сообщает пресс-служба банка.Как поясняет банк, QR-код— это альтернатива переводам через СБП по номеру телефона. Чтобы инициировать перевод, пользователь в "ВТБ Онлайн" выбирает опцию генерации QR-кода, указывает сумму (опционально) и формирует код. При желании клиент может скрыть свой номер телефона.Затем плательщик сканирует код камерой смартфона или в приложении банка (в которых доступен данный функционал), проверяет детали и подтверждает перевод. Комиссия не взимается в рамках ежемесячного бесплатного лимита СБП. Получать и переводить деньги смогут клиенты банков, подключенных к новому сервису."Переводы по QR-коду между физическими лицами — еще один шаг к бесшовной платежной среде. Теперь не нужно диктовать или вбивать номер телефона — достаточно сгенерировать код и передать его отправителю. Сервис удобен при личных встречах: возврат долга, совместная оплата счета в кафе, расчет с репетитором или курьером. Получатель может не раскрывать свой номер телефона — это дополнительный уровень приватности", — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.По его словам, сервис также подходит для сборов на общие цели: на подарок коллеге, праздник или благотворительность. Получатель формирует один QR-код с нужной суммой и отправляет всем участникам — каждый вносит свою долю без поиска получателя по номеру телефона, пояснил Охорзин."Для сбора средств доступны не только QR-код, но и платежная ссылка, которую удобно отправлять через любые цифровые каналы. Важным преимуществом сервиса является его межбанковский характер: решение не ограничивается инфраструктурой одного банка и позволяет клиентам разных кредитных организаций быстро и удобно переводить средства друг другу", - отметила директор департамента инновационных продуктов и сервисов НСПК Лидия Клюкина. По ее словам, в настоящее время к сервису продолжают подключаться новые банки.Ранее ВТБ совместно с НСПК запустил пилот по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода покупателя. Сейчас решение проходит закрытое тестирование, отметили в ВТБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1155997054_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_4cc8fc9aed3bd838154a9a5bedb2fe6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, втб, экономика, экономика крыма

ВТБ запустил новый способ переводов между физлицами

12:23 09.06.2026 (обновлено: 12:26 09.06.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВывеска ВТБ-банка
Вывеска ВТБ-банка - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. ВТБ запустил в своем мобильном приложении новый способ переводов между розничными клиентами - с помощью персонального QR-кода, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ запустил новый способ переводов между физлицами по QR-коду через СБП: предоставил розничным клиентам возможность совершать C2C-переводы с помощью персонального QR-кода, сгенерированного в мобильном приложении. Сервис, разработанный НСПК при участии ВТБ, позволяет получателю средств формировать код с возможностью указать сумму и передавать его отправителю", - говорится в сообщении.
Как поясняет банк, QR-код— это альтернатива переводам через СБП по номеру телефона. Чтобы инициировать перевод, пользователь в "ВТБ Онлайн" выбирает опцию генерации QR-кода, указывает сумму (опционально) и формирует код. При желании клиент может скрыть свой номер телефона.
Затем плательщик сканирует код камерой смартфона или в приложении банка (в которых доступен данный функционал), проверяет детали и подтверждает перевод. Комиссия не взимается в рамках ежемесячного бесплатного лимита СБП. Получать и переводить деньги смогут клиенты банков, подключенных к новому сервису.
"Переводы по QR-коду между физическими лицами — еще один шаг к бесшовной платежной среде. Теперь не нужно диктовать или вбивать номер телефона — достаточно сгенерировать код и передать его отправителю. Сервис удобен при личных встречах: возврат долга, совместная оплата счета в кафе, расчет с репетитором или курьером. Получатель может не раскрывать свой номер телефона — это дополнительный уровень приватности", — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
По его словам, сервис также подходит для сборов на общие цели: на подарок коллеге, праздник или благотворительность. Получатель формирует один QR-код с нужной суммой и отправляет всем участникам — каждый вносит свою долю без поиска получателя по номеру телефона, пояснил Охорзин.
"Для сбора средств доступны не только QR-код, но и платежная ссылка, которую удобно отправлять через любые цифровые каналы. Важным преимуществом сервиса является его межбанковский характер: решение не ограничивается инфраструктурой одного банка и позволяет клиентам разных кредитных организаций быстро и удобно переводить средства друг другу", - отметила директор департамента инновационных продуктов и сервисов НСПК Лидия Клюкина. По ее словам, в настоящее время к сервису продолжают подключаться новые банки.
Ранее ВТБ совместно с НСПК запустил пилот по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода покупателя. Сейчас решение проходит закрытое тестирование, отметили в ВТБ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиВТБЭкономикаЭкономика Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:11Станы СНГ сорвали более 300 попыток терактов за год
13:02Крымский мост сейчас - ситуация на 13 часов
12:54Атака ВСУ на Севастополь – ранен человек и горят жилой дом и лес
12:52Бортников: Киев стремится разрушить инфраструктуру Северо-Запада России
12:49В Судаке начали продавать бензин Аи-100
12:44Плюс 132 гривны: украинским военным "масштабно" поднимут зарплату
12:36В Азовском море обнаружили тела еще двух погибших при атаке БПЛА на корабли
12:27Рейд в Севастополе открыли после 2-часовой остановки
12:23ВТБ запустил новый способ переводов между физлицами
12:21Где заправиться в Армянске едущим в объезд Чонгарского моста авто
12:14Феодосия частично обесточена
12:12Отбой воздушной тревоги в Севастополе
11:58В Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщину
11:47"Полный пролет": мощная магнитная буря прошла мимо земли
11:38Где в Феодосии можно купить бензин - адреса
11:31При налете ВСУ на Херсонщину два человека погибли и четыре пострадали
11:17ВСУ вновь бьют по Севастополю - что известно
11:047 поездов из Крыма задерживаются в пути
10:46В Крыму работает ПВО
10:36В Севастополе объявлена воздушная тревога
Лента новостейМолния