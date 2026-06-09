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ВСУ вновь бьют по Севастополю - что известно

ВСУ вновь бьют по Севастополю - что известно - РИА Новости Крым, 09.06.2026

ВСУ вновь бьют по Севастополю - что известно

В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы сбили уже 8 беспилотников ВСУ, в городе продолжает действовать воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T11:17

2026-06-09T11:17

2026-06-09T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы сбили уже 8 беспилотников ВСУ, в городе продолжает действовать воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.И призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях. В Севастополе с утра уже трижды объявляли воздушную тревогу, военные отражали очередные налеты ВСУ. Обошлось без пострадавших. Также ПВО работает и в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилые дома горят на Кубани из-за падения обломков дроновВ Севастополе отразили восемь атак ВСУМассированный удар: на подлете к мосту в Чонгаре сбили более 20 дронов ВСУ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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