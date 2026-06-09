https://crimea.ria.ru/20260609/voz-podtverdila-550-sluchaev-zarazheniya-eboloy-1156721516.html

ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения Эболой

ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения Эболой - РИА Новости Крым, 09.06.2026

ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения Эболой

Всемирная организация здравоохранения подтвердила 550 случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго, скончался 101 человек. Об этом со... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T20:56

2026-06-09T20:56

2026-06-09T20:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 550 случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго, скончался 101 человек. Об этом со ссылкой на данные организации пишет РИА Новости.По информации ВОЗ, вспышка по-прежнему сосредоточена в провинции Итури - именно на нее приходится 94% (487) подтвержденных случаев. По словам специалистов надзорного органа, рост числа подтвержденных случаев обусловлен расширением масштабов тестирования и отслеживания контактов.ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.В пятницу ВОЗ и Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) запустили План готовности и реагирования на эпидемию вирусной болезни Бундибугио (штамм Эболы). Согласно главе Всемирной организации здравоохранения Тедросу Адханому Гебрейесусу, его финансирование требует 518 миллионов долларов.Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышка Эболы: число случаев заражения перевалило за 900Россия направит в Уганду специалистов для борьбы с ЭболойВирусолог сравнил оспу обезьян с Эболой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эбола, новости, здоровье, воз, вирусы