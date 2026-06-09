Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения Эболой - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260609/voz-podtverdila-550-sluchaev-zarazheniya-eboloy-1156721516.html
ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения Эболой
ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения Эболой - РИА Новости Крым, 09.06.2026
ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения Эболой
Всемирная организация здравоохранения подтвердила 550 случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго, скончался 101 человек. Об этом со... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T20:56
2026-06-09T20:56
эбола
новости
здоровье
воз
вирусы
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110021/03/1100210333_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52889bdf14233fab6b5476f0cb1af5df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 550 случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго, скончался 101 человек. Об этом со ссылкой на данные организации пишет РИА Новости.По информации ВОЗ, вспышка по-прежнему сосредоточена в провинции Итури - именно на нее приходится 94% (487) подтвержденных случаев. По словам специалистов надзорного органа, рост числа подтвержденных случаев обусловлен расширением масштабов тестирования и отслеживания контактов.ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.В пятницу ВОЗ и Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) запустили План готовности и реагирования на эпидемию вирусной болезни Бундибугио (штамм Эболы). Согласно главе Всемирной организации здравоохранения Тедросу Адханому Гебрейесусу, его финансирование требует 518 миллионов долларов.Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышка Эболы: число случаев заражения перевалило за 900Россия направит в Уганду специалистов для борьбы с ЭболойВирусолог сравнил оспу обезьян с Эболой
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110021/03/1100210333_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_66618bda7e15f3981df101d6a656284e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эбола, новости, здоровье, воз, вирусы
ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения Эболой

ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения лихорадкой Эбола в Конго

20:56 09.06.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОтработка действий на случай поступления больных, инфицированных Эболой
Отработка действий на случай поступления больных, инфицированных Эболой - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 550 случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго, скончался 101 человек. Об этом со ссылкой на данные организации пишет РИА Новости.

"По состоянию на 8 июня в ДРК зарегистрировано 550 подтвержденных случаев заболевания, 101 летальный исход и 19 случаев выздоровления", - говорится в сообщении.

По информации ВОЗ, вспышка по-прежнему сосредоточена в провинции Итури - именно на нее приходится 94% (487) подтвержденных случаев. По словам специалистов надзорного органа, рост числа подтвержденных случаев обусловлен расширением масштабов тестирования и отслеживания контактов.
"Также продолжаются расследования для подтверждения или исключения около ста предполагаемых случаев", - указал он.
ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
В пятницу ВОЗ и Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) запустили План готовности и реагирования на эпидемию вирусной болезни Бундибугио (штамм Эболы). Согласно главе Всемирной организации здравоохранения Тедросу Адханому Гебрейесусу, его финансирование требует 518 миллионов долларов.
Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вспышка Эболы: число случаев заражения перевалило за 900
Россия направит в Уганду специалистов для борьбы с Эболой
Вирусолог сравнил оспу обезьян с Эболой
 
ЭболаНовостиЗдоровьеВОЗВирусы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:54В Крыму объявили беспилотную опасность - работает ПВО
21:34В Севастополе нашли опасные рыбу и молочные продукты
21:22"Большие вызовы": школьница из Севастополя создала кибер-тренажер
21:20Взрывы прогремели на АЗС в Дагестане – эвакуированы более 100 человек
21:16Жуткое ДТП с грузовиком в Симферополе - что известно
21:08Еще два поезда уйдут из Крыма позже – новый график отправления
20:56ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения Эболой
20:48292 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
20:32Взрыв на юго-западе Москвы – спецслужбы устранили угрозу
20:09Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом - чем ответят США
19:45Крымчанину дали 4 года колонии за попытку изнасилования
19:33Омбудсмен заявил о снижении числа обращений от жителей новых регионов
19:02В Бундестаге требуют от Киева заплатить за подрыв "Северных потоков"
18:40Норвегия выделяет 127 млн долларов на морские дроны для Украины
18:32Массовое отравление детей в лагере под Красноярском – открыто уголовное дело
18:13Поезда из Крыма: изменен график отправления шести составов "Таврия"
18:00Новости Крыма: ситуация на сегодняшний день
17:49В Ространснадзоре рассказали о развитии транспортной системы страны
17:36Поезд Евпатория-Петербург во вторник отменяется
17:17За перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - закон
Лента новостейМолния