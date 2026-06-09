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ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения Эболой
ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения Эболой - РИА Новости Крым, 09.06.2026
ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения Эболой
Всемирная организация здравоохранения подтвердила 550 случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго, скончался 101 человек. Об этом со... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T20:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 550 случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго, скончался 101 человек. Об этом со ссылкой на данные организации пишет РИА Новости.По информации ВОЗ, вспышка по-прежнему сосредоточена в провинции Итури - именно на нее приходится 94% (487) подтвержденных случаев. По словам специалистов надзорного органа, рост числа подтвержденных случаев обусловлен расширением масштабов тестирования и отслеживания контактов.ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.В пятницу ВОЗ и Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) запустили План готовности и реагирования на эпидемию вирусной болезни Бундибугио (штамм Эболы). Согласно главе Всемирной организации здравоохранения Тедросу Адханому Гебрейесусу, его финансирование требует 518 миллионов долларов.Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышка Эболы: число случаев заражения перевалило за 900Россия направит в Уганду специалистов для борьбы с ЭболойВирусолог сравнил оспу обезьян с Эболой
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ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения Эболой
ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения лихорадкой Эбола в Конго
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 550 случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго, скончался 101 человек. Об этом со ссылкой на данные организации пишет РИА Новости.
"По состоянию на 8 июня в ДРК зарегистрировано 550 подтвержденных случаев заболевания, 101 летальный исход и 19 случаев выздоровления", - говорится в сообщении.
По информации ВОЗ, вспышка по-прежнему сосредоточена в провинции Итури - именно на нее приходится 94% (487) подтвержденных случаев. По словам специалистов надзорного органа, рост числа подтвержденных случаев обусловлен расширением масштабов тестирования и отслеживания контактов.
"Также продолжаются расследования для подтверждения или исключения около ста предполагаемых случаев", - указал он.
ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
В пятницу ВОЗ и Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) запустили План готовности и реагирования на эпидемию вирусной болезни Бундибугио (штамм Эболы). Согласно главе Всемирной организации здравоохранения Тедросу Адханому Гебрейесусу, его финансирование требует 518 миллионов долларов.
Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
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