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Восемь крымских поездов "Таврия" задерживаются в пути - актуальные данные

Восемь крымских поездов "Таврия" задерживаются в пути - актуальные данные - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Восемь крымских поездов "Таврия" задерживаются в пути - актуальные данные

Восемь крымских поездов "Таврия" задерживаются в пути на время до 12 часов. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T14:25

2026-06-09T14:25

2026-06-09T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Восемь крымских поездов "Таврия" задерживаются в пути на время до 12 часов. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". 9 июня все поезда из Крыма отправляются с начальных станций маршрута и по расписанию. Все поезда в Крым идут до своих обычных конечных станций, подчеркнули в компании. По состоянию на 14.00 следуют с опозданием поезда "Таврия":· Поезд № 173/174 Евпатория – Москва, отправлением 7 июня, следует с опозданием на 8 часов· Поезд № 179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 8 июня, следует с опозданием на 12 часов· Поезд № 97/098 Симферополь – Москва, отправлением 8 июня, следует с опозданием на 7 часов· Поезд № 183/184 Севастополь – Мурманск, отправлением 8 июня, следует с опозданием на 9 часов· Поезд № 173/174 Евпатория – Москва, отправлением 8 июня, следует с опозданием на 3 часа· Поезд № 091/092 Севастополь – Москва, отправлением 7 июня, следует с опозданием на 7,5 часов· Поезд № 091/092 Севастополь – Москва, отправлением 8 июня, следует с опозданием на 6,5 часов· Поезд №193/194 Севастополь – Челябинск, отправлением 9 июня, следует с опозданием на 1 часКак сообщалось, график движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен 8 июня после ночной атаки БПЛА. По состоянию на утро вторника в пути задерживались 7 составов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повреждены ноги: как чувствует себя раненый машинист крымского поездаПассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуацииКак объехать АПП Джанкой и Чонгарский мост - карта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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