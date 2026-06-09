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В Судаке начали продавать бензин Аи-100 - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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В Судаке начали продавать бензин Аи-100
В Судаке начали продавать бензин Аи-100 - РИА Новости Крым, 09.06.2026
В Судаке начали продавать бензин Аи-100
В Судаке в свободной продаже в сети АЗС появился бензин марки Аи-100. Об этом сообщил глава администрации Кирилл Чебышев. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T12:49
2026-06-09T12:52
крым
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кирилл чебышев
бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Судаке в свободной продаже в сети АЗС появился бензин марки Аи-100. Об этом сообщил глава администрации Кирилл Чебышев.Он отметил, что к заправке доступны до 20 литров топлива в одни руки исключительно в бак транспортного средства.8 июня в Судаке появился в свободной продаже бензин марки Аи-92. Во вторник, 9 июня, на некоторых АЗС "Атан" Феодосийского округа появился в свободной продаже бензин А-92. В Севастополе с 10 утра бензин Аи-92 можно купить на пяти заправках.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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В Судаке начали продавать бензин Аи-100

В Судаке в свободную продажу поступил бензин Аи-100

12:49 09.06.2026 (обновлено: 12:52 09.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Судаке в свободной продаже в сети АЗС появился бензин марки Аи-100. Об этом сообщил глава администрации Кирилл Чебышев.

"В свободную продажу поступил бензин марки Аи-100 на АЗС "Атан" по ул. Феодосийское шоссе, 14 в количестве 1 тонны (ориентировочно на 50 машин)", - написал Чебышев в своем канале в МАКС.

Он отметил, что к заправке доступны до 20 литров топлива в одни руки исключительно в бак транспортного средства.
8 июня в Судаке появился в свободной продаже бензин марки Аи-92.
Во вторник, 9 июня, на некоторых АЗС "Атан" Феодосийского округа появился в свободной продаже бензин А-92. В Севастополе с 10 утра бензин Аи-92 можно купить на пяти заправках.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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