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В Судаке начали продавать бензин Аи-100

В Судаке начали продавать бензин Аи-100 - РИА Новости Крым, 09.06.2026

В Судаке начали продавать бензин Аи-100

В Судаке в свободной продаже в сети АЗС появился бензин марки Аи-100. Об этом сообщил глава администрации Кирилл Чебышев. РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T12:49

2026-06-09T12:49

2026-06-09T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Судаке в свободной продаже в сети АЗС появился бензин марки Аи-100. Об этом сообщил глава администрации Кирилл Чебышев.Он отметил, что к заправке доступны до 20 литров топлива в одни руки исключительно в бак транспортного средства.8 июня в Судаке появился в свободной продаже бензин марки Аи-92. Во вторник, 9 июня, на некоторых АЗС "Атан" Феодосийского округа появился в свободной продаже бензин А-92. В Севастополе с 10 утра бензин Аи-92 можно купить на пяти заправках.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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