В Судаке начали продавать бензин Аи-100
В Судаке в свободную продажу поступил бензин Аи-100
12:49 09.06.2026 (обновлено: 12:52 09.06.2026)
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАЗС
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Судаке в свободной продаже в сети АЗС появился бензин марки Аи-100. Об этом сообщил глава администрации Кирилл Чебышев.
"В свободную продажу поступил бензин марки Аи-100 на АЗС "Атан" по ул. Феодосийское шоссе, 14 в количестве 1 тонны (ориентировочно на 50 машин)", - написал Чебышев в своем канале в МАКС.
Он отметил, что к заправке доступны до 20 литров топлива в одни руки исключительно в бак транспортного средства.
8 июня в Судаке появился в свободной продаже бензин марки Аи-92.
Во вторник, 9 июня, на некоторых АЗС "Атан" Феодосийского округа появился в свободной продаже бензин А-92. В Севастополе с 10 утра бензин Аи-92 можно купить на пяти заправках.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.