https://crimea.ria.ru/20260609/v-simferopole-nakryli-gruppu-organizatorov-azartnykh-igr-1156724038.html
В Симферополе накрыли группу организаторов азартных игр
В Симферополе накрыли группу организаторов азартных игр - РИА Новости Крым, 09.06.2026
В Симферополе накрыли группу организаторов азартных игр
В Симферополе силовики пресекли работу подпольного игорного зала, организаторы проведения азартных игр задержаны. Об этом сообщили в Главном следственном... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T14:39
2026-06-09T14:39
2026-06-09T14:40
крым
симферополь
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
новости крыма
азартные игры
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/09/1156722475_0:30:692:419_1920x0_80_0_0_99186749fd9867c4e56e9d398b760f83.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе силовики пресекли работу подпольного игорного зала, организаторы проведения азартных игр задержаны. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Казино работало в одном из нежилых помещений по проспекту Победы в крымской столице с апреля по июнь 2026 года. В ходе обысков в игорном заведении силовики изъяли 20 единиц игрового оборудования, банковские карты, ноутбук, мобильные телефоны, флеш-накопители и наличные деньги.Задержаны 25-летний организатор незаконного бизнеса, житель Советского района, а также трое администраторов заведения: 21-летний и 31-летний симферопольцы и еще один 25-летний житель Советского района. Возбуждено уголовное дело в отношении двух организаторов казино.Также следствие готовится предъявить обвинение другим участникам игорного бизнеса. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и круг лиц, причастных к нему.Ранее сообщалось, что житель Йошкар-Олы и четверо его подельников предстанут перед судом за организацию и проведение азартных игр в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе раскрыли подпольное казино под видом школы трейдингаВ Севастополе полиция накрыла подпольный игорный салонТроих крымчан будут судить за организацию подпольных игровых залов
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/09/1156722475_0:0:692:519_1920x0_80_0_0_6b5848d24ba3abdcb179287118623218.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, новости крыма, азартные игры, происшествия, видео
В Симферополе накрыли группу организаторов азартных игр
В Симферополе накрыли подпольное казино
14:39 09.06.2026 (обновлено: 14:40 09.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе силовики пресекли работу подпольного игорного зала, организаторы проведения азартных игр задержаны. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
Казино работало в одном из нежилых помещений по проспекту Победы в крымской столице с апреля по июнь 2026 года. В ходе обысков в игорном заведении силовики изъяли 20 единиц игрового оборудования, банковские карты, ноутбук, мобильные телефоны, флеш-накопители и наличные деньги.
Задержаны 25-летний организатор незаконного бизнеса, житель Советского района, а также трое администраторов заведения: 21-летний и 31-летний симферопольцы и еще один 25-летний житель Советского района. Возбуждено уголовное дело в отношении двух организаторов казино.
"Возбуждено уголовное дело в отношении двоих граждан, подозреваемых в незаконном проведении азартных игр организованной группой", - говорится в сообщении.
Также следствие готовится предъявить обвинение другим участникам игорного бизнеса. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и круг лиц, причастных к нему.
Ранее сообщалось, что житель Йошкар-Олы и четверо его подельников предстанут
перед судом за организацию и проведение азартных игр в Симферополе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: