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В Симферополе накрыли группу организаторов азартных игр - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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В Симферополе накрыли группу организаторов азартных игр
В Симферополе накрыли группу организаторов азартных игр - РИА Новости Крым, 09.06.2026
В Симферополе накрыли группу организаторов азартных игр
В Симферополе силовики пресекли работу подпольного игорного зала, организаторы проведения азартных игр задержаны. Об этом сообщили в Главном следственном... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T14:39
2026-06-09T14:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе силовики пресекли работу подпольного игорного зала, организаторы проведения азартных игр задержаны. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Казино работало в одном из нежилых помещений по проспекту Победы в крымской столице с апреля по июнь 2026 года. В ходе обысков в игорном заведении силовики изъяли 20 единиц игрового оборудования, банковские карты, ноутбук, мобильные телефоны, флеш-накопители и наличные деньги.Задержаны 25-летний организатор незаконного бизнеса, житель Советского района, а также трое администраторов заведения: 21-летний и 31-летний симферопольцы и еще один 25-летний житель Советского района. Возбуждено уголовное дело в отношении двух организаторов казино.Также следствие готовится предъявить обвинение другим участникам игорного бизнеса. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и круг лиц, причастных к нему.Ранее сообщалось, что житель Йошкар-Олы и четверо его подельников предстанут перед судом за организацию и проведение азартных игр в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе раскрыли подпольное казино под видом школы трейдингаВ Севастополе полиция накрыла подпольный игорный салонТроих крымчан будут судить за организацию подпольных игровых залов
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РИА Новости Крым
1
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7 495 645-6601
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крым, симферополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, новости крыма, азартные игры, происшествия, видео
В Симферополе накрыли группу организаторов азартных игр

В Симферополе накрыли подпольное казино

14:39 09.06.2026 (обновлено: 14:40 09.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе силовики пресекли работу подпольного игорного зала, организаторы проведения азартных игр задержаны. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
Казино работало в одном из нежилых помещений по проспекту Победы в крымской столице с апреля по июнь 2026 года. В ходе обысков в игорном заведении силовики изъяли 20 единиц игрового оборудования, банковские карты, ноутбук, мобильные телефоны, флеш-накопители и наличные деньги.
Задержаны 25-летний организатор незаконного бизнеса, житель Советского района, а также трое администраторов заведения: 21-летний и 31-летний симферопольцы и еще один 25-летний житель Советского района. Возбуждено уголовное дело в отношении двух организаторов казино.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двоих граждан, подозреваемых в незаконном проведении азартных игр организованной группой", - говорится в сообщении.

Также следствие готовится предъявить обвинение другим участникам игорного бизнеса. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и круг лиц, причастных к нему.
Ранее сообщалось, что житель Йошкар-Олы и четверо его подельников предстанут перед судом за организацию и проведение азартных игр в Симферополе.
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КрымСимферопольГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура Республики КрымНовости КрымаАзартные игрыПроисшествия
 
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