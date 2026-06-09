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В Симферополе накрыли группу организаторов азартных игр

В Симферополе накрыли группу организаторов азартных игр - РИА Новости Крым, 09.06.2026

В Симферополе накрыли группу организаторов азартных игр

В Симферополе силовики пресекли работу подпольного игорного зала, организаторы проведения азартных игр задержаны. Об этом сообщили в Главном следственном... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T14:39

2026-06-09T14:39

2026-06-09T14:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе силовики пресекли работу подпольного игорного зала, организаторы проведения азартных игр задержаны. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Казино работало в одном из нежилых помещений по проспекту Победы в крымской столице с апреля по июнь 2026 года. В ходе обысков в игорном заведении силовики изъяли 20 единиц игрового оборудования, банковские карты, ноутбук, мобильные телефоны, флеш-накопители и наличные деньги.Задержаны 25-летний организатор незаконного бизнеса, житель Советского района, а также трое администраторов заведения: 21-летний и 31-летний симферопольцы и еще один 25-летний житель Советского района. Возбуждено уголовное дело в отношении двух организаторов казино.Также следствие готовится предъявить обвинение другим участникам игорного бизнеса. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и круг лиц, причастных к нему.Ранее сообщалось, что житель Йошкар-Олы и четверо его подельников предстанут перед судом за организацию и проведение азартных игр в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе раскрыли подпольное казино под видом школы трейдингаВ Севастополе полиция накрыла подпольный игорный салонТроих крымчан будут судить за организацию подпольных игровых залов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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