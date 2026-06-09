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В Севастополе повторно закрыли рейд - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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В Севастополе повторно закрыли рейд
В Севастополе повторно закрыли рейд - РИА Новости Крым, 09.06.2026
В Севастополе повторно закрыли рейд
В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T10:33
2026-06-09T10:33
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безопасность республики крым и севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки морского сообщения не говорится. Для жителей и гостей города организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Ранее во вторник рейд уже закрывали, причины также не сообщались.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, морской транспорт, паромы и катера в севастополе
В Севастополе повторно закрыли рейд

В Севастополе снов закрыли рейд и остановили морской пассажирский транспорт

10:33 09.06.2026
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Рейд закрыт. Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - сказано в сообщении.
О причинах приостановки морского сообщения не говорится. Для жителей и гостей города организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Ранее во вторник рейд уже закрывали, причины также не сообщались.
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