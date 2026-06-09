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В Севастополе отразили восемь атак ВСУ - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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В Севастополе отразили восемь атак ВСУ
В Севастополе отразили восемь атак ВСУ - РИА Новости Крым, 09.06.2026
В Севастополе отразили восемь атак ВСУ
В Севастополе за минувшие сутки военные отразили восемь атак украинских боевиков. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T09:57
2026-06-09T09:57
севастополь
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
беспилотник (бпла, дрон)
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе за минувшие сутки военные отразили восемь атак украинских боевиков. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что никто из людей не пострадал. При этом в разных районах города спасательная служба фиксировала падения обломков беспилотников, есть сообщения о повреждениях домов и автомобилей.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили новую серию ударов ВСУ по Крыму и еще семи регионам России. Всего за ночь над страной сбили 140 украинских беспилотников.Утром в Севастополе снова включили сирены. Опасность сохранялась около 20 минут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, беспилотник (бпла, дрон), новости севастополя
В Севастополе отразили восемь атак ВСУ

Над Севастополем сбили 31 беспилотник ВСУ

09:57 09.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе за минувшие сутки военные отразили восемь атак украинских боевиков. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.
"Наши военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы за последние сутки отразили восемь атак ВСУ. Сбит 31 БПЛА, в том числе над акваторией", - рассказал губернатор.
Он уточнил, что никто из людей не пострадал. При этом в разных районах города спасательная служба фиксировала падения обломков беспилотников, есть сообщения о повреждениях домов и автомобилей.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили новую серию ударов ВСУ по Крыму и еще семи регионам России. Всего за ночь над страной сбили 140 украинских беспилотников.
Утром в Севастополе снова включили сирены. Опасность сохранялась около 20 минут.
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