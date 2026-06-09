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В Севастополе отразили восемь атак ВСУ

В Севастополе отразили восемь атак ВСУ - РИА Новости Крым, 09.06.2026

В Севастополе отразили восемь атак ВСУ

В Севастополе за минувшие сутки военные отразили восемь атак украинских боевиков. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T09:57

2026-06-09T09:57

2026-06-09T09:57

севастополь

атаки всу

атаки всу на крым

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе за минувшие сутки военные отразили восемь атак украинских боевиков. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что никто из людей не пострадал. При этом в разных районах города спасательная служба фиксировала падения обломков беспилотников, есть сообщения о повреждениях домов и автомобилей.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили новую серию ударов ВСУ по Крыму и еще семи регионам России. Всего за ночь над страной сбили 140 украинских беспилотников.Утром в Севастополе снова включили сирены. Опасность сохранялась около 20 минут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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