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В Севастополе нашли опасные рыбу и молочные продукты - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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В Севастополе нашли опасные рыбу и молочные продукты
В Севастополе нашли опасные рыбу и молочные продукты - РИА Новости Крым, 09.06.2026
В Севастополе нашли опасные рыбу и молочные продукты
В Севастополе нашли более 740 килограммов опасной пищевой продукции на двух перерабатывающих предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T21:34
2026-06-09T21:34
севастополь
прокуратура города севастополя
азово-черноморское межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе нашли более 740 килограммов опасной пищевой продукции на двух перерабатывающих предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.Всего без документов выявили более 12 килограммов сухого молока и пять килограммов рыбной продукции. Кроме того, 715 кг пищевой продукции оказалась без маркировки о дате выработки, сроках годности, условиях хранения и производителе.В адрес руководителей предприятий внесены два представления, возбуждено три административных дела о нарушении ветеринарно-санитарных правил и требований технических регламентов. Ход устранения контролирует прокуратура Гагаринского района.Ранее сообщалось, что в Севастополе нарастили проверки рыбной продукции, которую завозят в город. За первые месяцы этого года госветслужба провела в два раза больше исследований, чем за весь прошлый год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на поддержку пищевой промышленности направят 40 млн рублейВ школах и детских садах Севастополя нашли опасные продуктыВ магазине Севастополя нашли почти 50 кг опасной рыбы
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РИА Новости Крым
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севастополь, прокуратура города севастополя, азово-черноморское межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, еда, продукты, новости севастополя
В Севастополе нашли опасные рыбу и молочные продукты

В Севастополе выявили более 740 килограммов опасной рыбы и молочки

21:34 09.06.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяНа двух предприятиях Севастополя нашли опасные рыбу и молочные продукты
На двух предприятиях Севастополя нашли опасные рыбу и молочные продукты
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе нашли более 740 килограммов опасной пищевой продукции на двух перерабатывающих предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

"Два предприятия города, осуществляющие деятельность в сфере переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков, а также производства маргариновой продукции работают с нарушениями санитарных правил", – сообщили в надзорном ведомстве по итогам совместной проверки со специалистами Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Всего без документов выявили более 12 килограммов сухого молока и пять килограммов рыбной продукции. Кроме того, 715 кг пищевой продукции оказалась без маркировки о дате выработки, сроках годности, условиях хранения и производителе.
В адрес руководителей предприятий внесены два представления, возбуждено три административных дела о нарушении ветеринарно-санитарных правил и требований технических регламентов. Ход устранения контролирует прокуратура Гагаринского района.
Ранее сообщалось, что в Севастополе нарастили проверки рыбной продукции, которую завозят в город. За первые месяцы этого года госветслужба провела в два раза больше исследований, чем за весь прошлый год.
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СевастопольПрокуратура города СевастополяАзово-Черноморское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзоруЕдаПродуктыНовости Севастополя
 
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