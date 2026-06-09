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В Севастополе нашли опасные рыбу и молочные продукты
В Севастополе нашли опасные рыбу и молочные продукты - РИА Новости Крым, 09.06.2026
В Севастополе нашли опасные рыбу и молочные продукты
В Севастополе нашли более 740 килограммов опасной пищевой продукции на двух перерабатывающих предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T21:34
2026-06-09T21:34
2026-06-09T21:34
севастополь
прокуратура города севастополя
азово-черноморское межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе нашли более 740 килограммов опасной пищевой продукции на двух перерабатывающих предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.Всего без документов выявили более 12 килограммов сухого молока и пять килограммов рыбной продукции. Кроме того, 715 кг пищевой продукции оказалась без маркировки о дате выработки, сроках годности, условиях хранения и производителе.В адрес руководителей предприятий внесены два представления, возбуждено три административных дела о нарушении ветеринарно-санитарных правил и требований технических регламентов. Ход устранения контролирует прокуратура Гагаринского района.Ранее сообщалось, что в Севастополе нарастили проверки рыбной продукции, которую завозят в город. За первые месяцы этого года госветслужба провела в два раза больше исследований, чем за весь прошлый год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на поддержку пищевой промышленности направят 40 млн рублейВ школах и детских садах Севастополя нашли опасные продуктыВ магазине Севастополя нашли почти 50 кг опасной рыбы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, прокуратура города севастополя, азово-черноморское межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, еда, продукты, новости севастополя
В Севастополе нашли опасные рыбу и молочные продукты
В Севастополе выявили более 740 килограммов опасной рыбы и молочки