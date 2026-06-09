https://crimea.ria.ru/20260609/v-rostransnadzore-rasskazali-o-razvitii-transportnoy-sistemy-strany-1156713993.html

В Ространснадзоре рассказали о развитии транспортной системы страны

В Ространснадзоре рассказали о развитии транспортной системы страны - РИА Новости Крым, 09.06.2026

В Ространснадзоре рассказали о развитии транспортной системы страны

Российская транспортная система становится все более современной и технологичной. Сейчас эффективность проверок по индикаторам риска транспортной системы... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T17:49

2026-06-09T17:49

2026-06-09T17:49

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ространснадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Российская транспортная система становится все более современной и технологичной. Сейчас эффективность проверок по индикаторам риска транспортной системы составляет 100%. Об этом сообщил глава Ространснадзора Виктор Гулин в ходе встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным.В своем докладе Гулин рассказал о трансформации контрольной деятельности службы, где акцент сделан на рискориентированный подход и профилактику. Это позволило сократить количество плановых проверок на 63% за 5 лет. На текущий год запланировано лишь 200 таких мероприятий.На одно контрольно-надзорное мероприятие приходится 100 профилактических. За прошлый год проведено более 1,1 млн профилактических мероприятий, уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что на реализацию нацпроектов, направленных на поддержку развития российской транспортной инфраструктуры, предусмотрено более 9 триллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму выделили еще более 70 млн рублей на дорогиВ Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом году"Евпатория" на старте: новое судно-комета будет работать в Черном море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, новости, россия, михаил мишустин, ространснадзор