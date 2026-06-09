Рейтинг@Mail.ru
В Ространснадзоре рассказали о развитии транспортной системы страны - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260609/v-rostransnadzore-rasskazali-o-razvitii-transportnoy-sistemy-strany-1156713993.html
В Ространснадзоре рассказали о развитии транспортной системы страны
В Ространснадзоре рассказали о развитии транспортной системы страны - РИА Новости Крым, 09.06.2026
В Ространснадзоре рассказали о развитии транспортной системы страны
Российская транспортная система становится все более современной и технологичной. Сейчас эффективность проверок по индикаторам риска транспортной системы... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T17:49
2026-06-09T17:49
транспорт
новости
россия
михаил мишустин
ространснадзор
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145520160_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ad1d9966057aa1c563f4661f729fc23a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Российская транспортная система становится все более современной и технологичной. Сейчас эффективность проверок по индикаторам риска транспортной системы составляет 100%. Об этом сообщил глава Ространснадзора Виктор Гулин в ходе встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным.В своем докладе Гулин рассказал о трансформации контрольной деятельности службы, где акцент сделан на рискориентированный подход и профилактику. Это позволило сократить количество плановых проверок на 63% за 5 лет. На текущий год запланировано лишь 200 таких мероприятий.На одно контрольно-надзорное мероприятие приходится 100 профилактических. За прошлый год проведено более 1,1 млн профилактических мероприятий, уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что на реализацию нацпроектов, направленных на поддержку развития российской транспортной инфраструктуры, предусмотрено более 9 триллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму выделили еще более 70 млн рублей на дорогиВ Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом году"Евпатория" на старте: новое судно-комета будет работать в Черном море
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145520160_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5090cc7e67b71215b6746844ab80632b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
транспорт, новости, россия, михаил мишустин, ространснадзор
В Ространснадзоре рассказали о развитии транспортной системы страны

Ространснадзор: эффективность проверок по индикаторам риска составляет 100%

17:49 09.06.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРемонт дорог в Крыму
Ремонт дорог в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Российская транспортная система становится все более современной и технологичной. Сейчас эффективность проверок по индикаторам риска транспортной системы составляет 100%. Об этом сообщил глава Ространснадзора Виктор Гулин в ходе встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
В своем докладе Гулин рассказал о трансформации контрольной деятельности службы, где акцент сделан на рискориентированный подход и профилактику. Это позволило сократить количество плановых проверок на 63% за 5 лет. На текущий год запланировано лишь 200 таких мероприятий.
"Количество проверок по индикаторам риска с каждым годом растет. Например, в области железнодорожного транспорта и в области гражданской авиации уже сегодня проверки по индикаторам риска составляют 70%. При этом эффективность проверок по индикаторам риска составляет 100%", – цитирует Гулина пресс-служба правительства.
На одно контрольно-надзорное мероприятие приходится 100 профилактических. За прошлый год проведено более 1,1 млн профилактических мероприятий, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на реализацию нацпроектов, направленных на поддержку развития российской транспортной инфраструктуры, предусмотрено более 9 триллионов рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крыму выделили еще более 70 млн рублей на дороги
В Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом году
"Евпатория" на старте: новое судно-комета будет работать в Черном море
 
ТранспортНовостиРоссияМихаил МишустинРостранснадзор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:49В Ространснадзоре рассказали о развитии транспортной системы страны
17:36Поезд Евпатория-Петербург во вторник отменяется
17:17За перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - закон
16:57Эвакуация и кризис: враг тиражирует новые фейки о Херсонской области
16:45Маяки Приазовья зажгут для туристов
16:38Завораживающее зрелище: над Керчью прошел смерч
16:26Отбой воздушной тревоги в Севастополе
16:24Поезд Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется
16:11Крымский мост сейчас - обстановка с очередями и временем ожидания
15:51Крыму и Севастополю выделят более 24 млн рублей на бесплатные лекарства
15:44Госдума приняла меры по ускорению строительства защиты от дронов
15:35"Красная кнопка" и самозапрет звонков: россиян защитят от кибермошенников
15:18Горсовет Керчи согласовал нового мэра
15:12Регионам разрешили самостоятельно запрещать продажу вейпов
15:02В Севастополе объявлена воздушная тревога в четвертый раз
14:56Десятки улиц Феодосии остались без света
14:45Россия умеет держать удар - Медведев
14:39В Симферополе накрыли группу организаторов азартных игр
14:25Восемь крымских поездов "Таврия" задерживаются в пути - актуальные данные
14:18Как попасть в Крым через Армянск в объезд моста - карта
Лента новостейМолния