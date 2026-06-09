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В России предотвратили теракт на Курбан-байрам
В России предотвратили теракт на Курбан-байрам - РИА Новости Крым, 09.06.2026
В России предотвратили теракт на Курбан-байрам
В одном из исправительных учреждений Ульяновской области предотвращен теракт, который готовился совершить в канун праздника Курбан-байрам сторонник запрещенной... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T09:20
2026-06-09T09:20
2026-06-09T09:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В одном из исправительных учреждений Ульяновской области предотвращен теракт, который готовился совершить в канун праздника Курбан-байрам сторонник запрещенной на территории России международной террористической организации. Об этом со ссылкой на ФСБ пишет РИА Новости.Операцию провели сотрудники ФСБ и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).Уточняется, что теракт мужчина намеревался совершить в дни празднования Курбан-байрама, поскольку "руководствовался мотивами религиозной ненависти и вражды". Тем самым он "пытался пошатнуть устои традиционного ислама", отметили в ФСБ.Предотвратить преступление спецслужбы смогли еще на стадии приготовления. Следственный отдел УФСБ России по Ульяновской области уже возбудил и расследует уголовное дело в соответствии со статьями о приготовлении к совершению теракта.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, является одним из главных у мусульман, отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2026 году он начался 27 мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, безопасность, антитеррор, новости
В России предотвратили теракт на Курбан-байрам
В Ульяновской области предотвращен теракт в колонии в канун Курбан-байрама – ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В одном из исправительных учреждений Ульяновской области предотвращен теракт, который готовился совершить в канун праздника Курбан-байрам сторонник запрещенной на территории России международной террористической организации. Об этом со ссылкой на ФСБ пишет РИА Новости.
Операцию провели сотрудники ФСБ и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин 1985 года рождения, отбывая наказание в пенитенциарном учреждении, планировал в период празднования мусульманского праздника совершить убийства сотрудников исправительной колонии", – сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что теракт мужчина намеревался совершить в дни празднования Курбан-байрама, поскольку "руководствовался мотивами религиозной ненависти и вражды". Тем самым он "пытался пошатнуть устои традиционного ислама", отметили в ФСБ.
Предотвратить преступление спецслужбы смогли еще на стадии приготовления. Следственный отдел УФСБ России по Ульяновской области уже возбудил и расследует уголовное дело в соответствии со статьями о приготовлении к совершению теракта.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, является одним из главных у мусульман, отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2026 году он начался 27 мая.
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