https://crimea.ria.ru/20260609/v-rossii-predotvratili-terakt-na-kurban-bayram-1156711847.html

В России предотвратили теракт на Курбан-байрам

В России предотвратили теракт на Курбан-байрам - РИА Новости Крым, 09.06.2026

В России предотвратили теракт на Курбан-байрам

В одном из исправительных учреждений Ульяновской области предотвращен теракт, который готовился совершить в канун праздника Курбан-байрам сторонник запрещенной... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T09:20

2026-06-09T09:20

2026-06-09T09:20

теракт

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

безопасность

антитеррор

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В одном из исправительных учреждений Ульяновской области предотвращен теракт, который готовился совершить в канун праздника Курбан-байрам сторонник запрещенной на территории России международной террористической организации. Об этом со ссылкой на ФСБ пишет РИА Новости.Операцию провели сотрудники ФСБ и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).Уточняется, что теракт мужчина намеревался совершить в дни празднования Курбан-байрама, поскольку "руководствовался мотивами религиозной ненависти и вражды". Тем самым он "пытался пошатнуть устои традиционного ислама", отметили в ФСБ.Предотвратить преступление спецслужбы смогли еще на стадии приготовления. Следственный отдел УФСБ России по Ульяновской области уже возбудил и расследует уголовное дело в соответствии со статьями о приготовлении к совершению теракта.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, является одним из главных у мусульман, отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2026 году он начался 27 мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, безопасность, антитеррор, новости