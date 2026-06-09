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В Крыму ожидается шторм с градом - предупреждение МЧС
В Крыму ожидается шторм с градом - предупреждение МЧС - РИА Новости Крым, 09.06.2026
В Крыму ожидается шторм с градом - предупреждение МЧС
Грозовая погода с ливнями, сильным ветром и градом ожидается в Крыму в ближайшие два дня. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T10:29
2026-06-09T10:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Грозовая погода с ливнями, сильным ветром и градом ожидается в Крыму в ближайшие два дня. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России по Крыму.При таких погодных условиях туристам и любителям отдохнуть на природе с палаткой спасатели рекомендуют воздержаться от подобных затей, переждать непогоду дома.Кроме того, во время действия штормового предупреждения не стоит выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения. Призывают уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций, напомнили в ведомстве.Днем ранее в Крыму также действовало штормовое предупреждение. В регионе местами были ливни, грозы, град и усиление ветра до 15-20 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько прогрелось море у берегов КрымаТепло и освежающие ливни: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС"Снег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все больше
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В Крыму ожидается шторм с градом - предупреждение МЧС
На Крым 9 и 10 июня обрушатся сильные грозовые ливни с градом - МЧС