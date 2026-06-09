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В Крыму объявили беспилотную опасность - работает ПВО - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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В Крыму объявили беспилотную опасность - работает ПВО
В Крыму объявили беспилотную опасность - работает ПВО - РИА Новости Крым, 09.06.2026
В Крыму объявили беспилотную опасность - работает ПВО
В Крыму объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T21:54
2026-06-09T21:54
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новости крыма
срочные новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260609/ataka-vsu-na-sevastopol--ranen-chelovek-i-gorit-zhiloy-dom-i-les-1156718730.html
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4.7
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В Крыму объявили беспилотную опасность - работает ПВО

В Крыму объявили беспилотную опасность - работает ПВО

21:54 09.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.

"БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ в Республике Крым!" – сказано в сообщении.

Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
12:54
Атака ВСУ на Севастополь – ранен человек и горят жилой дом и лес
ГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на Крым
 
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21:54В Крыму объявили беспилотную опасность - работает ПВО
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