https://crimea.ria.ru/20260609/v-krymu-obyavili-bespilotnuyu-opasnost---rabotaet-pvo-1156513709.html

В Крыму объявили беспилотную опасность - работает ПВО

В Крыму объявили беспилотную опасность - работает ПВО - РИА Новости Крым, 09.06.2026

В Крыму объявили беспилотную опасность - работает ПВО

В Крыму объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T21:54

2026-06-09T21:54

2026-06-09T21:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260609/ataka-vsu-na-sevastopol--ranen-chelovek-i-gorit-zhiloy-dom-i-les-1156718730.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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