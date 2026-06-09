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В Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщину

В Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщину - РИА Новости Крым, 09.06.2026

В Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщину

В Джанкойском районе Крыма несовершеннолетний мопедист без прав насмерть сбил молодую женщину. Проводится проверка, сообщает МВД по Крыму и региональная... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T11:58

2026-06-09T11:58

2026-06-09T11:58

крым

новости крыма

дтп в крыму и севастополе

джанкойский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма несовершеннолетний мопедист без прав насмерть сбил молодую женщину. Проводится проверка, сообщает МВД по Крыму и региональная прокуратура.Авария произошла накануне вечером на улице Советской в селе Яркое. Сотрудниками полиции проводится проверка, ее ход контролирует прокуратура Крыма. Ранее в Симферопольском районе Крыма иномарка насмерть сбила 14-летнего подростка на самокате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе легковушка сбила байкера при разворотеНа Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семероСмертельное ДТП на Фиоленте в Крыму: один человек погиб и трое пострадали

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, джанкойский район, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма