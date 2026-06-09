https://crimea.ria.ru/20260609/v-krymu-nesovershennoletniy-mopedist-nasmert-sbil-zhenschinu-1156716125.html
В Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщину
В Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщину - РИА Новости Крым, 09.06.2026
В Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщину
В Джанкойском районе Крыма несовершеннолетний мопедист без прав насмерть сбил молодую женщину. Проводится проверка, сообщает МВД по Крыму и региональная... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T11:58
2026-06-09T11:58
2026-06-09T11:58
крым
новости крыма
дтп в крыму и севастополе
джанкойский район
прокуратура республики крым
госавтоинспекция крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_9bde275014e82e552a5f71b8ef5d7eb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма несовершеннолетний мопедист без прав насмерть сбил молодую женщину. Проводится проверка, сообщает МВД по Крыму и региональная прокуратура.Авария произошла накануне вечером на улице Советской в селе Яркое. Сотрудниками полиции проводится проверка, ее ход контролирует прокуратура Крыма. Ранее в Симферопольском районе Крыма иномарка насмерть сбила 14-летнего подростка на самокате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе легковушка сбила байкера при разворотеНа Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семероСмертельное ДТП на Фиоленте в Крыму: один человек погиб и трое пострадали
крым
джанкойский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_e4ff4d8a14b645ecedea563c76e89f24.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, джанкойский район, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма
В Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщину
В Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщину - МВД