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В Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщину - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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В Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщину
В Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщину - РИА Новости Крым, 09.06.2026
В Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщину
В Джанкойском районе Крыма несовершеннолетний мопедист без прав насмерть сбил молодую женщину. Проводится проверка, сообщает МВД по Крыму и региональная... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T11:58
2026-06-09T11:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма несовершеннолетний мопедист без прав насмерть сбил молодую женщину. Проводится проверка, сообщает МВД по Крыму и региональная прокуратура.Авария произошла накануне вечером на улице Советской в селе Яркое. Сотрудниками полиции проводится проверка, ее ход контролирует прокуратура Крыма. Ранее в Симферопольском районе Крыма иномарка насмерть сбила 14-летнего подростка на самокате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе легковушка сбила байкера при разворотеНа Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семероСмертельное ДТП на Фиоленте в Крыму: один человек погиб и трое пострадали
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РИА Новости Крым
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96
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крым, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, джанкойский район, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма
В Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщину

В Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщину - МВД

11:58 09.06.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма несовершеннолетний мопедист без прав насмерть сбил молодую женщину. Проводится проверка, сообщает МВД по Крыму и региональная прокуратура.
Авария произошла накануне вечером на улице Советской в селе Яркое.
"Несовершеннолетний водитель мопеда "Альфа", 2009 года рождения, не имея права управления транспортным средством, совершил наезд на пешехода, 1984 года рождения. Пешеход скончался на месте", - проинформировали в МВД.
© Прокуратура КрымаВ Джанкойском районе Крыма подросток сбил насмерть пешехода
В Джанкойском районе Крыма подросток сбил насмерть пешехода
© Прокуратура Крыма
В Джанкойском районе Крыма подросток сбил насмерть пешехода
Сотрудниками полиции проводится проверка, ее ход контролирует прокуратура Крыма.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Будет установлено, как подросток получил доступ к транспортному средству", - отметили в надзорном ведомстве.
Ранее в Симферопольском районе Крыма иномарка насмерть сбила 14-летнего подростка на самокате.
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