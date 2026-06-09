https://crimea.ria.ru/20260609/v-kieve-razbity-10-zavodov-po-izgotovleniyu-bespilotnikov-1156709876.html
В Киеве разбиты 10 заводов по изготовлению беспилотников
В Киеве разбиты 10 заводов по изготовлению беспилотников - РИА Новости Крым, 09.06.2026
В Киеве разбиты 10 заводов по изготовлению беспилотников
В Киеве за последние дни поражены десять предприятий. которые выпускают продукцию военного назначения, включая ударные беспилотники. Об этом сообщил постпред РФ РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T07:06
2026-06-09T07:06
2026-06-09T07:06
василий небензя
удары по украине
украина
киев
совет безопасности оон
новости
новости сво
запорожье
днепропетровская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0d/1155961911_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c68698d489a9546a20f17cac2b854d9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Киеве за последние дни поражены десять предприятий. которые выпускают продукцию военного назначения, включая ударные беспилотники. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.Российский дипломат отметил, что в столице поражены также три территориальных центра комплектования ВСУ.Кроме того, Россия нанесла удары по целям в Запорожье, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктуре военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях, добавил Небензя.На минувшей неделе в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России армия РФ нанесла один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по Украине.Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, уточнили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
киев
запорожье
днепропетровская область
харьковская область
сумская область
хмельницкая область
полтавская область
черкасская область
ровенская область
житомирская область
хмельницкий
киевская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0d/1155961911_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_88ca7134ef507af4c9cc8188830c11bb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий небензя, удары по украине, украина, киев, совет безопасности оон, новости, новости сво, запорожье, днепропетровская область, харьковская область, сумская область, хмельницкая область, полтавская область, черкасская область, ровенская область, житомирская область, кировоградская область, хмельницкий, киевская область, новости
В Киеве разбиты 10 заводов по изготовлению беспилотников
Россия поразила в Киеве 10 заводов по выпуску беспилотников - Небензя
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Киеве за последние дни поражены десять предприятий. которые выпускают продукцию военного назначения, включая ударные беспилотники. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"За последнее время в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА, среди которых: объединение "Абрис ПТ", предприятие радиоэлектронной промышленности "Специальное КБ "Спектр", АО "Завод Маяк" и государственная компания "УкрСпецэкспорт", - цитирует выступление Небензи на заседании Совбеза ООН РИА Новости.
Российский дипломат отметил, что в столице поражены также три территориальных центра комплектования ВСУ.
Кроме того, Россия нанесла удары по целям в Запорожье, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктуре военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях, добавил Небензя.
На минувшей неделе в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России армия РФ нанесла один массированный и шесть групповых ударов
высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по Украине.
Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, уточнили в Минобороны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.