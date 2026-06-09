https://crimea.ria.ru/20260609/v-kieve-razbity-10-zavodov-po-izgotovleniyu-bespilotnikov-1156709876.html

В Киеве разбиты 10 заводов по изготовлению беспилотников

В Киеве разбиты 10 заводов по изготовлению беспилотников - РИА Новости Крым, 09.06.2026

В Киеве разбиты 10 заводов по изготовлению беспилотников

В Киеве за последние дни поражены десять предприятий. которые выпускают продукцию военного назначения, включая ударные беспилотники. Об этом сообщил постпред РФ РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T07:06

2026-06-09T07:06

2026-06-09T07:06

василий небензя

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Киеве за последние дни поражены десять предприятий. которые выпускают продукцию военного назначения, включая ударные беспилотники. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.Российский дипломат отметил, что в столице поражены также три территориальных центра комплектования ВСУ.Кроме того, Россия нанесла удары по целям в Запорожье, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктуре военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях, добавил Небензя.На минувшей неделе в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России армия РФ нанесла один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по Украине.Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, уточнили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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