https://crimea.ria.ru/20260609/v-bundestage-trebuyut-ot-kieva-zaplatit-za-podryv-severnykh-potokov-1156732891.html

В Бундестаге требуют от Киева заплатить за подрыв "Северных потоков"

В Бундестаге требуют от Киева заплатить за подрыв "Северных потоков" - РИА Новости Крым, 09.06.2026

В Бундестаге требуют от Киева заплатить за подрыв "Северных потоков"

Подрыв газопроводов "Северный поток" является актом государственного терроризма, за который Киев должен репарации Германии. Об этом на брифинге в Бундестаге... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T19:02

2026-06-09T19:02

2026-06-09T19:02

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северный поток - 2

северный поток

теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Подрыв газопроводов "Северный поток" является актом государственного терроризма, за который Киев должен репарации Германии. Об этом на брифинге в Бундестаге заявила сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.Она подчеркнула, что подрыв нанес гигантский ущерб Германии и всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии, а также напомнила, что благополучие ФРГ десятилетиями строилось на импорте российских нефти и газа, но бизнес-модель была "умышленно разрушена" действиями нынешнего антироссийского немецкого правительства.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, согласно материалам которого диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО.Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хоть завтра: Россия готова поставлять газ по "Северному потоку"Запасы газа в Европе на исходеЕвропа скоро сама восстановит "Северный поток - 2" – Дмитриев

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