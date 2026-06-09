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В Азовском море обнаружили тела еще двух погибших при атаке БПЛА на корабли
В Азовском море обнаружили тела еще двух погибших при атаке БПЛА на корабли - РИА Новости Крым, 09.06.2026
В Азовском море обнаружили тела еще двух погибших при атаке БПЛА на корабли
Тела еще двоих погибших граждан Азербайджана обнаружены в Азовском море после атаки БПЛА на корабли. Об этом со ссылкой на МИД Азербайджана пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T12:36
2026-06-09T12:36
2026-06-09T12:36
азовское море
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Тела еще двоих погибших граждан Азербайджана обнаружены в Азовском море после атаки БПЛА на корабли. Об этом со ссылкой на МИД Азербайджана пишет РИА Новости.В ночь на 5 июня в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. МИД Азербайджана сообщил, что погибли пять азербайджанских моряков, пострадали три человека. Позже стало известно, что один погибший - россиянин.В МИД Азербайджана уточнил, что в результате поисково-спасательной операции удалось обнаружить тела двоих погибших, которые числились погибшими после удара по судну "Циркон".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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азовское море, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, азербайджан
В Азовском море обнаружили тела еще двух погибших при атаке БПЛА на корабли
В Азовском море нашли тела еще двух погибших азербайджанцев после атаки БПЛА на корабли