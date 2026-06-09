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Тегеран использует все возможности: чем новая эскалация вокруг Ирана угрожает Трампу - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Тегеран использует все возможности: чем новая эскалация вокруг Ирана угрожает Трампу
Тегеран использует все возможности: чем новая эскалация вокруг Ирана угрожает Трампу - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Тегеран использует все возможности: чем новая эскалация вокруг Ирана угрожает Трампу
Новая эскалация в Иране, которую развязывает Израиль под руководством премьера Биньямина Нетаньяху, окончательно добьет рейтинги президента США Дональда Трампа... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T06:03
2026-06-09T06:03
мнения
малек дудаков
сша
иран
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Новая эскалация в Иране, которую развязывает Израиль под руководством премьера Биньямина Нетаньяху, окончательно добьет рейтинги президента США Дональда Трампа и республиканцев. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.Эксперт отмечает, что на фоне ближневосточной нестабильности Белый дом в последние дни "в раздрае": Трамп всю ночь давил на Нетаньяху, требуя не отвечать на ракетные удары Ирана, но ответ, хоть и точечный, все же был.К такому выводу политолог приходит, поскольку уверен: новая эскалация вокруг Ирана менее чем за пять месяцев до выборов в Конгресс США окончательно добьет рейтинги республиканцев. Причин тому очень много внутри Америки, подчеркивает Дудаков.Так, нижняя палата Конгресса уже проголосовала за прекращение войны с Ираном, отмечает эксперт, а транши Пентагону на восполнение военных арсеналов законодатели так и не выделили. При этом иранская авантюра крайне непопулярна среди простых американцев: порядка 70% граждан США называют участие Вашингтона в войне на Ближнем Востоке ошибкой и требуют заключить перемирие как можно скорее, добавил политолог.Одновременно взлет нефтяных цен вновь обострит топливный кризис внутри Соединенных Штатов, при этом Белому дому не удастся убедить Федеральную резервную систему (ФРС) не повышать ключевую ставку на заседании в ближайшее время, считает специалист.При этом Иран использует все возможности сыграть на расколе в США, чтобы продавить для себя условия получше в переговорах с американцами, подытожил эксперт.Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.На фоне новой эскалации ранее в понедельник сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом конфликта с Ираном. Также в понедельник Трамп заявил, что Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают "невежество или глупость".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть только два сценария окончания конфликта вокруг Ирана – мнениеСитуация плачевная: как война в Иране влияет на экономику СШАКогда на Ближнем Востоке создадут "исламское НАТО" в противовес США
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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мнения, малек дудаков, сша, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, дональд трамп
Тегеран использует все возможности: чем новая эскалация вокруг Ирана угрожает Трампу

Новая эскалация в Иране добьет рейтинги Трампа и республиканцев – политолог

06:03 09.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Алексеев / Перейти в фотобанкПротесты против военной операции США и Израиля в Иране
Протесты против военной операции США и Израиля в Иране - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости . Алексей Алексеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Новая эскалация в Иране, которую развязывает Израиль под руководством премьера Биньямина Нетаньяху, окончательно добьет рейтинги президента США Дональда Трампа и республиканцев. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.
Эксперт отмечает, что на фоне ближневосточной нестабильности Белый дом в последние дни "в раздрае": Трамп всю ночь давил на Нетаньяху, требуя не отвечать на ракетные удары Ирана, но ответ, хоть и точечный, все же был.
"Команда Трампа угрожает Израилю оставить его один на один в случае возобновления боевых действий, – прокомментировал Дудаков в своем канале в соцсети "Макс". – <...> в ближайшее время мы наверняка увидим еще немало попыток Трампа кричать на Нетаньяху, особенно на фоне общего охлаждения отношений США и Израиля".
К такому выводу политолог приходит, поскольку уверен: новая эскалация вокруг Ирана менее чем за пять месяцев до выборов в Конгресс США окончательно добьет рейтинги республиканцев. Причин тому очень много внутри Америки, подчеркивает Дудаков.
Так, нижняя палата Конгресса уже проголосовала за прекращение войны с Ираном, отмечает эксперт, а транши Пентагону на восполнение военных арсеналов законодатели так и не выделили. При этом иранская авантюра крайне непопулярна среди простых американцев: порядка 70% граждан США называют участие Вашингтона в войне на Ближнем Востоке ошибкой и требуют заключить перемирие как можно скорее, добавил политолог.
Одновременно взлет нефтяных цен вновь обострит топливный кризис внутри Соединенных Штатов, при этом Белому дому не удастся убедить Федеральную резервную систему (ФРС) не повышать ключевую ставку на заседании в ближайшее время, считает специалист.
"На фоне разгона долларовой инфляции у Федрезерва не остается иного выбора. А повышение ставки болезненно воспримут все – и правительство, и бизнес, и муниципалитеты. А тут еще и демократы начали обещать сразу после выборов в Конгресс заводить расследования в отношении аппаратчиков Трампа. Их обвиняют в том числе и в военных преступлениях в Иране", – добавил политолог.
При этом Иран использует все возможности сыграть на расколе в США, чтобы продавить для себя условия получше в переговорах с американцами, подытожил эксперт.
Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.
На фоне новой эскалации ранее в понедельник сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом конфликта с Ираном. Также в понедельник Трамп заявил, что Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают "невежество или глупость".
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МненияМалек ДудаковСШАИранОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и СШАДональд Трамп
 
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