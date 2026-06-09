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Страны СНГ сорвали более 300 попыток терактов за год
Страны СНГ сорвали более 300 попыток терактов за год - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Страны СНГ сорвали более 300 попыток терактов за год
За 2025 год спецслужбы стран СНГ предотвратили более 300 попыток терактов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы Антитеррористического центра СНГ... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T13:11
2026-06-09T13:11
2026-06-09T14:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. За 2025 год спецслужбы стран СНГ предотвратили более 300 попыток терактов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы Антитеррористического центра СНГ генерал-полковника Евгения Сысоева на совещании в Москве.Он отметил, что компетентными органами государств принимаются необходимые меры для контроля обстановки с целью добиться существенных результатов. В частности, прекращена деятельность более 200 террористических и экстремистских ячеек, около 900 источников и 300 каналов финансирования терроризма и экстремизма. Задержаны около 4 тысяч пособников террористов и экстремистских организаций.По фактам терроризма и экстремизма возбуждено более 2,3 тысячи уголовных дел. Более 1,5 тысячи экстремистов и террористов привлекли к уголовной ответственности. Удалось закрыть около 19 тысяч информационных ресурсов с радикальным контентом.Ранее политический и военный эксперт Алексей Самойлов заявил, что для сохранения суверенитета и обеспечения безопасности в условиях ведения Западом гибридной войны в отношении стран СНГ, странам содружества необходимо отказаться от финансирования деструктивных для их народа проектов и НКО, как это сделали Россия и Белоруссия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужна воля: от чего странам СНГ придется отказаться ради безопасностиЧтобы не потерять собственную страну: на что обратить внимание странам СНГПротивостоять гибридной войне Запада против стран СНГ можно только сообща - эксперт
https://crimea.ria.ru/20260609/bortnikov-kiev-stremitsya-razrushit-infrastrukturu-severo-zapada-rossii-1156718572.html
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национальный антитеррористический комитет (нак)., фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, терроризм, теракт, безопасность
Страны СНГ сорвали более 300 попыток терактов за год
Спецслужбы стран СНГ предотвратили более 300 попыток терактов
13:11 09.06.2026 (обновлено: 14:25 09.06.2026)