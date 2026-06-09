https://crimea.ria.ru/20260609/silnye-dozhdi-s-grozami-i-shkvalistoe-usilenie-vetra-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1156671692.html

Сильные дожди с грозами и шквалистое усиление ветра: погода в Крыму во вторник

Сильные дожди с грозами и шквалистое усиление ветра: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Сильные дожди с грозами и шквалистое усиление ветра: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы пройдут кратковременные дожди, местами сильные,... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T00:01

2026-06-09T00:01

2026-06-09T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы пройдут кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем западный 6-11 м/с, при грозе шквалистое усиление до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +25…+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +23...+25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +15 до +18 градусов, днем от +23 до +27.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260608/v-krymu-vveden-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-iz-za-nepogody-1156692751.html

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феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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