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Сильные дожди с грозами и шквалистое усиление ветра: погода в Крыму во вторник
Сильные дожди с грозами и шквалистое усиление ветра: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Сильные дожди с грозами и шквалистое усиление ветра: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы пройдут кратковременные дожди, местами сильные,... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы пройдут кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем западный 6-11 м/с, при грозе шквалистое усиление до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +25…+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +23...+25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +15 до +18 градусов, днем от +23 до +27.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сильные дожди с грозами и шквалистое усиление ветра: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник до +28 градусов и местами пройдут сильные дожди с грозами
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы пройдут кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью переменных направлений 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с, при грозах усиление до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, в горах +9…+11, днем +23…+28 градусов, в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем западный 6-11 м/с, при грозе шквалистое усиление до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +25…+27.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +23...+25 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +15 до +18 градусов, днем от +23 до +27.
По Крыму объявлено
штормовое предупреждение.
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