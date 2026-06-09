https://crimea.ria.ru/20260609/rossiya-umeet-derzhat-udar---medvedev-1156723806.html

Россия умеет держать удар - Медведев

Россия умеет держать удар - Медведев - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Россия умеет держать удар - Медведев

Даже в ситуации, когда идут военные действия, экономика России развивается стабильно и устойчиво. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T14:45

2026-06-09T14:45

2026-06-09T14:45

новости

россия

совет безопасности россии

экономика

новости сво

дмитрий медведев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155645719_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bea71a07c5e9fe6efcbc1c90611745e4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Даже в ситуации, когда идут военные действия, экономика России развивается стабильно и устойчиво. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания партийного форума, отметив необходимость поддержки государством бизнеса, который вносит вклад в обеспечение российской армии в условиях СВО.По словам Медведева, экономика России даже в условиях проведения СВО развивается стабильно и устойчиво.При этом он отметил особую роль предпринимательского сообщества в помощи российской армии и призвал поддерживать бизнес-инициативы, которые вносят вклад в обеспечение Вооруженных сил России в ходе СВО."Энергия бизнеса, его способность адаптироваться к требованиям рынка всегда выступали двигателем перемен в экономике. Наверное, сейчас самый яркий пример – это вклад частной инициативы в обеспечение наших Вооруженных сил в ходе специальной военной операции... Такие патриотические начинания нужно обязательно поддерживать", – сказал Медведев.По мнению Медведева, российский бизнес сыграет значимую роль в адаптации ветеранов СВО, которые вернулись с фронта к мирной жизни. В этом смысле существенной мерой поддержки для наших бойцов призвана стать реализуемая в стране совместно с корпорацией малого и среднего предпринимательства пилотная образовательная программа "Свой бизнес".Медведев назвал санкционную политику Запада открытой войной с Россией, отметив, что, несмотря на давление, Российская Федерация доказала всему миру, что умеет держать и такой удар, "сплотившись вокруг главы нашей страны".Он выразил уверенность в том, что вопреки каким бы то ни было попыткам изолировать и разрушить Россию, она остается сильной и конкурентоспособной."Я имею в виду не только военную силу, это само собой разумеется, но и экономическую силу", – отметил Медведев.Он подчеркнул, что ВВП России только за последние три года увеличился более чем на 10%, составив около 215 триллионов рублей.Именно самодостаточная экономика, по мнению замглавы Совбеза России, и является основой процветания страны:"Крупная, самостоятельная... самодостаточная по многим показателям экономика нашей страны – это основа ее процветания".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Триллион инвестиций в Крым: какие отрасли послужат драйверами развитияПомощь на старте: какие меры поддержки работают для бизнеса в КрымуРеальные доходы россиян выросли на 28%

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, совет безопасности россии , экономика, новости сво, дмитрий медведев