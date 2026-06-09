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Рейд в Севастополе открыли после 2-часовой остановки
Рейд в Севастополе открыли после 2-часовой остановки - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Рейд в Севастополе открыли после 2-часовой остановки
В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T12:27
2026-06-09T12:27
2026-06-09T12:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд закрыли в 10:29. После была объявлена воздушная тревога. Ограничение на движение морского транспорта продлилось два часа, после чего его сняли. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Рейд в Севастополе открыли после 2-часовой остановки
В Севастополе после 2-часовой остановки открыли рейд и возобновили движение паромов