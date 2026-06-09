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Регионам разрешили самостоятельно запрещать продажу вейпов - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Регионам разрешили самостоятельно запрещать продажу вейпов
Регионам разрешили самостоятельно запрещать продажу вейпов - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Регионам разрешили самостоятельно запрещать продажу вейпов
Государственная Дума приняла закон, согласно которому регионы РФ смогут вводить на своей территории запрет розничной продажи вейпов, жидкостей к ним и других... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T15:12
2026-06-09T15:12
вейпы
закон о запрете вейпов
закон и право
государственная дума рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла закон, согласно которому регионы РФ смогут вводить на своей территории запрет розничной продажи вейпов, жидкостей к ним и других электронных систем доставки никотина. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.Также законом вводится с 1 октября 2026 года обязательное лицензирование розничной и оптовой продажи табака и никотиносодержащей продукции. Кроме того, принятые поправки уточняют порядок расчета зоны вокруг образовательных учреждений, в пределах которых запрещается продажа табака и вейпов.За оборот никотиносодержащей продукции без лицензии в крупном и особо крупном размере будет грозить уголовная ответственность — соответствующий закон также принят депутатами."Вейпы отличаются от табака тем, что ароматизаторы формируют привыкание. Они вкусные, заманчивые, и дети на это подсаживаются. Вейпы несут огромный вред здоровью", - подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав ВолодинРанее сообщалось, что вейпы и сигареты больше не будут продавать на остановках общественного транспорта в России. Соответствующий закон принят депутатами на пленарном заседании во втором и третьем чтениях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин наладил продажу сигарет и вейпов на 10 миллионов рублейК чему приведет полный запрет вейпов в России - мнениеЛожное чувство безопасности: почему важен запрет на вейпы – мнение
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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вейпы, закон о запрете вейпов, закон и право, государственная дума рф, новости
Регионам разрешили самостоятельно запрещать продажу вейпов

Госдума разрешила регионам принимать решение о запрете продажи вейпов и жидкостей к ним

15:12 09.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКурящий прохожий на улице
Курящий прохожий на улице - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла закон, согласно которому регионы РФ смогут вводить на своей территории запрет розничной продажи вейпов, жидкостей к ним и других электронных систем доставки никотина. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
"Такой экспериментальный режим будет действовать пять лет - с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. По его итогам планируется проанализировать эффект от введения ограничений в регионах, которые решат ее применить. В субъектах РФ, где эти меры вводиться не будут, сохранится общее регулирование", - говорится в сообщении.
Также законом вводится с 1 октября 2026 года обязательное лицензирование розничной и оптовой продажи табака и никотиносодержащей продукции. Кроме того, принятые поправки уточняют порядок расчета зоны вокруг образовательных учреждений, в пределах которых запрещается продажа табака и вейпов.
За оборот никотиносодержащей продукции без лицензии в крупном и особо крупном размере будет грозить уголовная ответственность — соответствующий закон также принят депутатами.
"Вейпы отличаются от табака тем, что ароматизаторы формируют привыкание. Они вкусные, заманчивые, и дети на это подсаживаются. Вейпы несут огромный вред здоровью", - подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин
Ранее сообщалось, что вейпы и сигареты больше не будут продавать на остановках общественного транспорта в России. Соответствующий закон принят депутатами на пленарном заседании во втором и третьем чтениях.
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ВейпыЗакон о запрете вейповЗакон и правоГосударственная Дума РФНовости
 
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