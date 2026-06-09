https://crimea.ria.ru/20260609/regionam-razreshili-samostoyatelno-zapreschat-prodazhu-veypov-1156724813.html

Регионам разрешили самостоятельно запрещать продажу вейпов

Регионам разрешили самостоятельно запрещать продажу вейпов - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Регионам разрешили самостоятельно запрещать продажу вейпов

Государственная Дума приняла закон, согласно которому регионы РФ смогут вводить на своей территории запрет розничной продажи вейпов, жидкостей к ним и других... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T15:12

2026-06-09T15:12

2026-06-09T15:12

вейпы

закон о запрете вейпов

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла закон, согласно которому регионы РФ смогут вводить на своей территории запрет розничной продажи вейпов, жидкостей к ним и других электронных систем доставки никотина. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.Также законом вводится с 1 октября 2026 года обязательное лицензирование розничной и оптовой продажи табака и никотиносодержащей продукции. Кроме того, принятые поправки уточняют порядок расчета зоны вокруг образовательных учреждений, в пределах которых запрещается продажа табака и вейпов.За оборот никотиносодержащей продукции без лицензии в крупном и особо крупном размере будет грозить уголовная ответственность — соответствующий закон также принят депутатами."Вейпы отличаются от табака тем, что ароматизаторы формируют привыкание. Они вкусные, заманчивые, и дети на это подсаживаются. Вейпы несут огромный вред здоровью", - подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав ВолодинРанее сообщалось, что вейпы и сигареты больше не будут продавать на остановках общественного транспорта в России. Соответствующий закон принят депутатами на пленарном заседании во втором и третьем чтениях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин наладил продажу сигарет и вейпов на 10 миллионов рублейК чему приведет полный запрет вейпов в России - мнениеЛожное чувство безопасности: почему важен запрет на вейпы – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вейпы, закон о запрете вейпов, закон и право, государственная дума рф, новости