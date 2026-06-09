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Расписание поездов в Крыму изменено: что известно о новой схеме движения

Расписание поездов в Крыму изменено: что известно о новой схеме движения - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Расписание поездов в Крыму изменено: что известно о новой схеме движения

"Гранд Сервис Экспресс" скорректировал расписание поездов в Крым и из Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T23:32

2026-06-09T23:32

2026-06-09T23:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" скорректировал расписание поездов в Крым и из Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.И пояснил, что в летнем графике движения предусмотрено курсирование 48 пар пригородных поездов (96 поездов), а в дальнем следовании –14 пар поездов (28 поездов) по 20 маршрутам. - Из них 8 пар поездов по десяти маршрутам будут следовать по Республике Крым в светлое время суток, то есть с 5:00 до 23:00. Остальные 6 пар поездов по десяти маршрутам в Республику Крым будут следовать до железнодорожной станции Керчь-Южная. - Въезд в Республику Крым железнодорожным транспортом будет осуществляться в светлое время - с 5:00 до 23:00, до Симферополя согласно утвержденному расписанию. - По прибытии пассажиры проходят к автобусу со своим конкретным направлением (например, Керчь – Джанкой, Керчь – Владиславовка, Керчь – Симферополь), осуществляют посадку на свой автобус и следуют до пункта назначения. - Аналогично будет осуществляться поездка из Симферополя в Керчь, из Джанкоя в Керчь и из Владиславовки в Керчь. Изменения не повлияют на пригородное сообщение. Расписание опубликовано на официальном сайте Министерства транспорта Республики Крым.У каких поездов "Таврия" маршрут будет заканчиваться и начинаться на станции Керчь Южная:№ 68/67 Москва — Симферополь№ 97/98 Москва — Симферополь№ 173/174 Москва — Евпатория№ 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь№ 77/78 Санкт-Петербург — Симферополь№ 75/76 Омск — Симферополь№ 142/141 Пермь — Симферополь№ 183/184Мурманск — Севастополь№ 193/194 Челябинск — Севастополь№ 483/484 Таганрог — СимферопольКакие поезда "Таврия" продолжат курсировать в Крым и из Крыма по прежнему расписанию:№ 28/27 Москва — Симферополь (двухэтажный)№ 18/17 Москва — Симферополь№ 168/167 Москва — Симферополь (двухэтажный)№ 463/464 Москва — Феодосия№ 453/454 Москва — Симферополь№ 92/91 Москва — Севастополь№ 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория№ 316/315 Адлер — Симферополь№ 25/26 Минеральные Воды — Симферополь№ 474/473 Смоленск — Симферополь Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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