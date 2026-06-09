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Прыгали из окон: в Севастополе накрыли строительный объект с нелегалами - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Прыгали из окон: в Севастополе накрыли строительный объект с нелегалами
Прыгали из окон: в Севастополе накрыли строительный объект с нелегалами - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Прыгали из окон: в Севастополе накрыли строительный объект с нелегалами
Севастопольские правоохранители выявили в Гагаринском районе города строительный объект, на котором работали 14 мигрантов-нелегалов из Средней Азии. Об этом... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T09:34
2026-06-09T09:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители выявили в Гагаринском районе города строительный объект, на котором работали 14 мигрантов-нелегалов из Средней Азии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.По информации МВД, утром сотрудники полиции вместе с ОМОНом посетили для проверки соблюдения миграционного законодательства крупный строительный объект, где трудятся иностранные граждане. Провести предварительную разведку правоохранителям помог квадрокоптер.Увидев полицию, некоторые рабочие попытались скрыться. Один мужчина даже выпрыгнул из окна второго этажа. Неудачный побег закончился для мигранта травмами, уточнили в пресс-службе.Сейчас составлены админпротоколы. Мигрантам грозят штрафы и выдворение за пределы Российской Федерации.В отношении работодателя, допустившего нарушения миграционного законодательства, будут составлены 14 административных материалов. Санкция каждого протокола влечет штраф от 250 тысяч до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.В рейде приняли участие полицейские Управления по вопросам миграции, Управления уголовного розыска, Центра по противодействию экстремизму, Центра информационных технологий, связи и защиты информации УМВД России по г. Севастополю и сотрудники спецподразделения Росгвардии ОМОН "Беркут-С".Ранее в Крыму житель Ялты совместно с иностранцем организовали канал незаконной миграции из Центральной Азии. В отношении мужчин заведено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 12 раз выше: в России увеличат пошлины для мигрантовВ Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельностиПриезжую с Украины лишили российского гражданства за дискредитацию армии
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севастополь, трудовые мигранты, нелегальные мигранты, мигранты, новости севастополя, полиция севастополя, общество
Прыгали из окон: в Севастополе накрыли строительный объект с нелегалами

В Севастополе на крупном строительном объект выявили 14 мигрантов-нелегалов

09:34 09.06.2026
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе выявили 14 нелегальных мигрантов
В Севастополе выявили 14 нелегальных мигрантов
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители выявили в Гагаринском районе города строительный объект, на котором работали 14 мигрантов-нелегалов из Средней Азии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
"Севастопольские полицейские в ходе рейда "Нелегал" выявили 14 нарушителей миграционного законодательства. Проверке подвергся строительный объект в Гагаринском районе Севастополя, расположенный возле одного из городских вузов", - говорится в сообщении.
По информации МВД, утром сотрудники полиции вместе с ОМОНом посетили для проверки соблюдения миграционного законодательства крупный строительный объект, где трудятся иностранные граждане. Провести предварительную разведку правоохранителям помог квадрокоптер.
Увидев полицию, некоторые рабочие попытались скрыться. Один мужчина даже выпрыгнул из окна второго этажа. Неудачный побег закончился для мигранта травмами, уточнили в пресс-службе.
"В результате рейда сотрудниками полиции выявлены 14 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность в нарушение миграционного законодательства Российской Федерации – тринадцать граждан Республики Узбекистан и один гражданин Республики Азербайджан", - отметили в МВД.
Сейчас составлены админпротоколы. Мигрантам грозят штрафы и выдворение за пределы Российской Федерации.
В отношении работодателя, допустившего нарушения миграционного законодательства, будут составлены 14 административных материалов. Санкция каждого протокола влечет штраф от 250 тысяч до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.
В рейде приняли участие полицейские Управления по вопросам миграции, Управления уголовного розыска, Центра по противодействию экстремизму, Центра информационных технологий, связи и защиты информации УМВД России по г. Севастополю и сотрудники спецподразделения Росгвардии ОМОН "Беркут-С".
Ранее в Крыму житель Ялты совместно с иностранцем организовали канал незаконной миграции из Центральной Азии. В отношении мужчин заведено уголовное дело.
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