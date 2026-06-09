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Прокуратура взяла на контроль ситуацию с повреждением Чонгарского моста
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с повреждением Чонгарского моста - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с повреждением Чонгарского моста
Ситуация с повреждением автомобильного моста в Крым в Чонгаре находится на контроле Южной транспортной прокуратуры. Об этом заявили в надзорном ведомстве. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T09:40
2026-06-09T09:40
2026-06-09T09:40
чонгар
удар всу по мосту на чонгаре
чонгарский мост
южная транспортная прокуратура
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атаки всу
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Ситуация с повреждением автомобильного моста в Крым в Чонгаре находится на контроле Южной транспортной прокуратуры. Об этом заявили в надзорном ведомстве.Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, в первый раз был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто. 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. Однако ночью 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали объект. Движение снова перекрыто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар: на подлете к мосту в Чонгаре сбили более 20 дронов ВСУЧонгарский мост снова поврежден после атаки ВСУ – движение перекрытоКак идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до Джанкоя
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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чонгар, удар всу по мосту на чонгаре, чонгарский мост, южная транспортная прокуратура, происшествия, атаки всу, херсонская область, новости
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с повреждением Чонгарского моста
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с повреждением моста в Чонгаре