https://crimea.ria.ru/20260609/prokuratura-vzyala-na-kontrol-situatsiyu-s-povrezhdeniem-chongarskogo-mosta-1156712345.html

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с повреждением Чонгарского моста

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с повреждением Чонгарского моста - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с повреждением Чонгарского моста

Ситуация с повреждением автомобильного моста в Крым в Чонгаре находится на контроле Южной транспортной прокуратуры. Об этом заявили в надзорном ведомстве. РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T09:40

2026-06-09T09:40

2026-06-09T09:40

чонгар

удар всу по мосту на чонгаре

чонгарский мост

южная транспортная прокуратура

происшествия

атаки всу

херсонская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Ситуация с повреждением автомобильного моста в Крым в Чонгаре находится на контроле Южной транспортной прокуратуры. Об этом заявили в надзорном ведомстве.Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, в первый раз был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто. 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. Однако ночью 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали объект. Движение снова перекрыто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар: на подлете к мосту в Чонгаре сбили более 20 дронов ВСУЧонгарский мост снова поврежден после атаки ВСУ – движение перекрытоКак идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до Джанкоя

чонгар

херсонская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чонгар, удар всу по мосту на чонгаре, чонгарский мост, южная транспортная прокуратура, происшествия, атаки всу, херсонская область, новости