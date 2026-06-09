https://crimea.ria.ru/20260609/pri-nalete-vsu-na-khersonschinu-dva-cheloveka-pogibli-i-chetyre-postradali-1156714599.html

При налете ВСУ на Херсонщину два человека погибли и четыре пострадали

При налете ВСУ на Херсонщину два человека погибли и четыре пострадали - РИА Новости Крым, 09.06.2026

При налете ВСУ на Херсонщину два человека погибли и четыре пострадали

В Херсонской области за минувшие сутки в результате атак ВСУ два человека погибли, четверо получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T11:31

2026-06-09T11:31

2026-06-09T11:31

херсонская область

владимир сальдо

новости

происшествия

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области за минувшие сутки в результате атак ВСУ два человека погибли, четверо получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По информации губернатора, в Скадовске удар БПЛА по легковому автомобилю унес жизнь мужчины 1988 года рождения, в Великой Кардашинке Голопристанского муниципального округа при детонации мины погиб мужчина 1981 года рождения. Под ударами также оказались Алешки, Виноградово, Гладковка, Голая Пристань, Долматовка, Каланчак, Кардашинка, Корсунка и другие.В Великих Копанях удар БПЛА по легковому автомобилю привел к ранению мужчины 1959 года рождения. А в Каланчаке при таких же обстоятельствах ранены мужчины 1978 и 1984 годов рождения. Все пострадавшие доставлены в Скадовскую ЦРБ.В Великой Лепетихе удар БПЛА привел к ранению мужчины 1970 года рождения. Он госпитализирован в Геническую ЦРБ."Обстрелы и удары БПЛА повредили автомобильный мост через пролив Чонгар, административное здание МБУ "Ремонтник" в Горностаевке, жилые дома в Долматовке, Гладковке, Большевике, Новофёдоровке, Брилевке, Раденске, Новой Маячке и Чернянке, АЗС в Каланчаке и на автодороге "Херсон — Симферополь", складское помещение в Каховке, сельхозтехнику в Лазурном. К счастью, пострадавших в этих инцидентах нет", - рассказал Сальдо.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили новую серию ударов ВСУ по Крыму и еще семи регионам России. Всего за ночь над страной сбили 140 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилые дома горят на Кубани из-за падения обломков дроновВ Севастополе отразили восемь атак ВСУМассированный удар: на подлете к мосту в Чонгаре сбили более 20 дронов ВСУ

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, новости, происшествия, атаки всу