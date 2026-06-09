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При налете ВСУ на Херсонщину два человека погибли и четыре пострадали - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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При налете ВСУ на Херсонщину два человека погибли и четыре пострадали
При налете ВСУ на Херсонщину два человека погибли и четыре пострадали - РИА Новости Крым, 09.06.2026
При налете ВСУ на Херсонщину два человека погибли и четыре пострадали
В Херсонской области за минувшие сутки в результате атак ВСУ два человека погибли, четверо получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T11:31
2026-06-09T11:31
херсонская область
владимир сальдо
новости
происшествия
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области за минувшие сутки в результате атак ВСУ два человека погибли, четверо получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По информации губернатора, в Скадовске удар БПЛА по легковому автомобилю унес жизнь мужчины 1988 года рождения, в Великой Кардашинке Голопристанского муниципального округа при детонации мины погиб мужчина 1981 года рождения. Под ударами также оказались Алешки, Виноградово, Гладковка, Голая Пристань, Долматовка, Каланчак, Кардашинка, Корсунка и другие.В Великих Копанях удар БПЛА по легковому автомобилю привел к ранению мужчины 1959 года рождения. А в Каланчаке при таких же обстоятельствах ранены мужчины 1978 и 1984 годов рождения. Все пострадавшие доставлены в Скадовскую ЦРБ.В Великой Лепетихе удар БПЛА привел к ранению мужчины 1970 года рождения. Он госпитализирован в Геническую ЦРБ."Обстрелы и удары БПЛА повредили автомобильный мост через пролив Чонгар, административное здание МБУ "Ремонтник" в Горностаевке, жилые дома в Долматовке, Гладковке, Большевике, Новофёдоровке, Брилевке, Раденске, Новой Маячке и Чернянке, АЗС в Каланчаке и на автодороге "Херсон — Симферополь", складское помещение в Каховке, сельхозтехнику в Лазурном. К счастью, пострадавших в этих инцидентах нет", - рассказал Сальдо.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили новую серию ударов ВСУ по Крыму и еще семи регионам России. Всего за ночь над страной сбили 140 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилые дома горят на Кубани из-за падения обломков дроновВ Севастополе отразили восемь атак ВСУМассированный удар: на подлете к мосту в Чонгаре сбили более 20 дронов ВСУ
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херсонская область, владимир сальдо, новости, происшествия, атаки всу
При налете ВСУ на Херсонщину два человека погибли и четыре пострадали

Сальдо: два человека погибли и четверо пострадали в Херсонской области из-за атак ВСУ

11:31 09.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области за минувшие сутки в результате атак ВСУ два человека погибли, четверо получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В минувшие сутки украинские террористы убили двух мирных жителей Херсонской области, четыре человека получили ранения… Всего за сутки противник выпустил по населенным пунктам левобережья не менее 136 беспилотников", - говорится в сообщении.
По информации губернатора, в Скадовске удар БПЛА по легковому автомобилю унес жизнь мужчины 1988 года рождения, в Великой Кардашинке Голопристанского муниципального округа при детонации мины погиб мужчина 1981 года рождения. Под ударами также оказались Алешки, Виноградово, Гладковка, Голая Пристань, Долматовка, Каланчак, Кардашинка, Корсунка и другие.
В Великих Копанях удар БПЛА по легковому автомобилю привел к ранению мужчины 1959 года рождения. А в Каланчаке при таких же обстоятельствах ранены мужчины 1978 и 1984 годов рождения. Все пострадавшие доставлены в Скадовскую ЦРБ.
В Великой Лепетихе удар БПЛА привел к ранению мужчины 1970 года рождения. Он госпитализирован в Геническую ЦРБ.
"Обстрелы и удары БПЛА повредили автомобильный мост через пролив Чонгар, административное здание МБУ "Ремонтник" в Горностаевке, жилые дома в Долматовке, Гладковке, Большевике, Новофёдоровке, Брилевке, Раденске, Новой Маячке и Чернянке, АЗС в Каланчаке и на автодороге "Херсон — Симферополь", складское помещение в Каховке, сельхозтехнику в Лазурном. К счастью, пострадавших в этих инцидентах нет", - рассказал Сальдо.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили новую серию ударов ВСУ по Крыму и еще семи регионам России. Всего за ночь над страной сбили 140 украинских беспилотников.
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Херсонская областьВладимир СальдоНовостиПроисшествияАтаки ВСУ
 
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