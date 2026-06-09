https://crimea.ria.ru/20260609/pravitelstvo-rf-vydelilo-dengi-na-besplatnye-lekarstva-sevastopoltsam-1156712492.html

Правительство РФ выделило деньги на бесплатные лекарства севастопольцам

Правительство РФ выделило деньги на бесплатные лекарства севастопольцам - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Правительство РФ выделило деньги на бесплатные лекарства севастопольцам

Правительство России выделило 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. В их числе люди,... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T10:15

2026-06-09T10:15

2026-06-09T10:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Правительство России выделило 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. В их числе люди, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", а также инвалиды, чернобыльцы, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.Такая мера поддержки предоставляется льготным категориям граждан. В том числе инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, а также членам семей погибших людей из этих категорий, и чернобыльцам.Потребность в конкретных препаратах и приборах для каждого человека определяет его лечащий врач, отмечается в сообщении."Ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Всего в 2026 году на эти цели в бюджете предусмотрено свыше 74 млрд рублей", – подытожили в правительстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин направит еще 4,5 млрд на жилье для пострадавших жителей приграничьяВ Крыму на социальную сферу выделили 47 млрд рублей с начала годаКак в Крыму будут доставлять лекарства из-за проблем с бензином

https://crimea.ria.ru/20260602/v-rossii-gotovy-lekarstva-dlya-lecheniya-redkikh-zabolevaniy-1156535395.html

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льгота, россия, правительство россии, федеральный бюджет, новости, общество, лекарства