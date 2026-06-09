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Правительство РФ выделило деньги на бесплатные лекарства севастопольцам - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Правительство РФ выделило деньги на бесплатные лекарства севастопольцам
Правительство РФ выделило деньги на бесплатные лекарства севастопольцам - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Правительство РФ выделило деньги на бесплатные лекарства севастопольцам
Правительство России выделило 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. В их числе люди,... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T10:15
2026-06-09T10:15
льгота
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Правительство России выделило 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. В их числе люди, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", а также инвалиды, чернобыльцы, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.Такая мера поддержки предоставляется льготным категориям граждан. В том числе инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, а также членам семей погибших людей из этих категорий, и чернобыльцам.Потребность в конкретных препаратах и приборах для каждого человека определяет его лечащий врач, отмечается в сообщении."Ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Всего в 2026 году на эти цели в бюджете предусмотрено свыше 74 млрд рублей", – подытожили в правительстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин направит еще 4,5 млрд на жилье для пострадавших жителей приграничьяВ Крыму на социальную сферу выделили 47 млрд рублей с начала годаКак в Крыму будут доставлять лекарства из-за проблем с бензином
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льгота, россия, правительство россии, федеральный бюджет, новости, общество, лекарства
Правительство РФ выделило деньги на бесплатные лекарства севастопольцам

Правительство России выделило 1,7 миллиарда рублей на бесплатные лекарства для льготников

10:15 09.06.2026
 
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Сеть аптек - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Правительство России выделило 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. В их числе люди, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", а также инвалиды, чернобыльцы, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

"На бесплатные лекарства, медизделия и лечебное питание для льготников выделено более 1,7 млрд рублей", – сказано в сообщении в официальном канале правительства на платформе МАКС.

Такая мера поддержки предоставляется льготным категориям граждан. В том числе инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, а также членам семей погибших людей из этих категорий, и чернобыльцам.

Кроме того, на льготные лекарства, лечебное питание и медицинские изделия могут рассчитывать люди, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", "Житель блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Сталинграда", добавили в правительстве.

Потребность в конкретных препаратах и приборах для каждого человека определяет его лечащий врач, отмечается в сообщении.
"Ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Всего в 2026 году на эти цели в бюджете предусмотрено свыше 74 млрд рублей", – подытожили в правительстве РФ.
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