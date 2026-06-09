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"Полный пролет": мощная магнитная буря прошла мимо земли - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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"Полный пролет": мощная магнитная буря прошла мимо земли
"Полный пролет": мощная магнитная буря прошла мимо земли - РИА Новости Крым, 09.06.2026
"Полный пролет": мощная магнитная буря прошла мимо земли
Мощная магнитная буря, вероятность которой составляла 96%, так и не началась на Земле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Института космических... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T11:47
2026-06-09T11:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Мощная магнитная буря, вероятность которой составляла 96%, так и не началась на Земле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).Ожидалось, что мощная магнитная буря обрушится на Землю 8 июня и продолжит бушевать утром 9 июня. Сообщалось, что к 18:00 понедельника мощность бури может достигнуть сильного уровня G3. Однако, несмотря на все прогнозы, выброшенное Солнцем облако плазмы не зацепило планету.Утром 9 июня на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что в ближайшие 24 часа ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Паровозиком за Солнцем: Венера и Юпитер сойдутся вместеКосмический удар: на Землю обрушилась магнитная буряЧерный взрыв произошел на Солнце
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земля, космос, новости, магнитные бури, геомагнитный шторм
"Полный пролет": мощная магнитная буря прошла мимо земли

Мощная магнитная буря не зацепила Землю - ученые РАН

11:47 09.06.2026
 
© РИА Новости КрымМагнитная буря
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Мощная магнитная буря, вероятность которой составляла 96%, так и не началась на Земле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).
Ожидалось, что мощная магнитная буря обрушится на Землю 8 июня и продолжит бушевать утром 9 июня. Сообщалось, что к 18:00 понедельника мощность бури может достигнуть сильного уровня G3. Однако, несмотря на все прогнозы, выброшенное Солнцем облако плазмы не зацепило планету.
"Не шелохнулась и травинка. В целом такие случаи полного пролета мимо, в данном случае во всех смыслах, случаются не так часто, но время от времени, видимо, должны повторяться", — рассказали ученые.
Утром 9 июня на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что в ближайшие 24 часа ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли.
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