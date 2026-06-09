https://crimea.ria.ru/20260609/polnyy-prolet-moschnaya-magnitnaya-burya-proshla-mimo-zemli-1156715208.html
"Полный пролет": мощная магнитная буря прошла мимо земли
"Полный пролет": мощная магнитная буря прошла мимо земли - РИА Новости Крым, 09.06.2026
"Полный пролет": мощная магнитная буря прошла мимо земли
Мощная магнитная буря, вероятность которой составляла 96%, так и не началась на Земле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Института космических... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T11:47
2026-06-09T11:47
2026-06-09T11:47
земля
космос
новости
магнитные бури
геомагнитный шторм
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911411_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_1d554864850e73360abfc9c186fa8697.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Мощная магнитная буря, вероятность которой составляла 96%, так и не началась на Земле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).Ожидалось, что мощная магнитная буря обрушится на Землю 8 июня и продолжит бушевать утром 9 июня. Сообщалось, что к 18:00 понедельника мощность бури может достигнуть сильного уровня G3. Однако, несмотря на все прогнозы, выброшенное Солнцем облако плазмы не зацепило планету.Утром 9 июня на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что в ближайшие 24 часа ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Паровозиком за Солнцем: Венера и Юпитер сойдутся вместеКосмический удар: на Землю обрушилась магнитная буряЧерный взрыв произошел на Солнце
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911411_153:0:1128:731_1920x0_80_0_0_12ac9608c5212f728df718a067b92fc7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, космос, новости, магнитные бури, геомагнитный шторм
"Полный пролет": мощная магнитная буря прошла мимо земли
Мощная магнитная буря не зацепила Землю - ученые РАН