https://crimea.ria.ru/20260609/polnyy-prolet-moschnaya-magnitnaya-burya-proshla-mimo-zemli-1156715208.html

"Полный пролет": мощная магнитная буря прошла мимо земли

"Полный пролет": мощная магнитная буря прошла мимо земли - РИА Новости Крым, 09.06.2026

"Полный пролет": мощная магнитная буря прошла мимо земли

Мощная магнитная буря, вероятность которой составляла 96%, так и не началась на Земле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Института космических... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T11:47

2026-06-09T11:47

2026-06-09T11:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Мощная магнитная буря, вероятность которой составляла 96%, так и не началась на Земле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).Ожидалось, что мощная магнитная буря обрушится на Землю 8 июня и продолжит бушевать утром 9 июня. Сообщалось, что к 18:00 понедельника мощность бури может достигнуть сильного уровня G3. Однако, несмотря на все прогнозы, выброшенное Солнцем облако плазмы не зацепило планету.Утром 9 июня на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что в ближайшие 24 часа ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Паровозиком за Солнцем: Венера и Юпитер сойдутся вместеКосмический удар: на Землю обрушилась магнитная буряЧерный взрыв произошел на Солнце

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос, новости, магнитные бури, геомагнитный шторм