https://crimea.ria.ru/20260609/poezda-iz-kryma-izmenen-grafik-otpravleniya-shesti-sostavov-tavriya-1156731881.html

Поезда из Крыма: изменен график отправления шести составов "Таврия"

Поезда из Крыма: изменен график отправления шести составов "Таврия" - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Поезда из Крыма: изменен график отправления шести составов "Таврия"

Компания "Гранд Сервис Экспресс" изменила график отправления шести поездов "Таврия" из Крыма 9 и 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T18:13

2026-06-09T18:13

2026-06-09T18:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Компания "Гранд Сервис Экспресс" изменила график отправления шести поездов "Таврия" из Крыма 9 и 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Обновленный график:Поезд № 7/8 Севастополь – Санкт-Петербург отправится утром 10 июня в 4.00 (вместо 17.10 9 июня)Поезд № 26/25 Симферополь – Минеральные Воды с прицепной группой из Владикавказа отправится утром 10 июня в 6.40 (вместо 20.30 9 июня)Поезд № 92/91 Севастополь – Москва отправится утром 10 июня в 4.30 (вместо 20.55 9 июня)Поезд № 174 Евпатория – Москва отправится утром 10 июня в 5.00 (вместо 21.45 9 июня)Поезд № 142 Симферополь – Пермь отправится 10 июня в 5.30 (вместо 02.10)Поезд № 98/97 Симферополь – Москва отправится 10.06 в 5.00 (вместо 01.25)Ранее в компании сообщили, что поезд Евпатория-Санкт-Петербург отправлением 9 июня отменяется, состав Симферополь - Минеральные Воды отправится позже графика.Поезд № 97/98 Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется, билеты можно вернуть без комиссий или отправиться в Крым другими составами, сообщали также в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс". График движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен 8 июня после ночной атаки БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - закон7 поездов из Крыма задерживаются в путиПассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуации

https://crimea.ria.ru/20260609/novosti-kryma-situatsiya-na-segodnyashniy-den-1156731455.html

https://crimea.ria.ru/20260609/poezd-evpatoriya-peterburg-vo-vtornik-otmenyaetsya-1156730933.html

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