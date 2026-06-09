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Поезда из Крыма: изменен график отправления шести составов "Таврия" - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Поезда из Крыма: изменен график отправления шести составов "Таврия"
Поезда из Крыма: изменен график отправления шести составов "Таврия" - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Поезда из Крыма: изменен график отправления шести составов "Таврия"
Компания "Гранд Сервис Экспресс" изменила график отправления шести поездов "Таврия" из Крыма 9 и 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T18:13
2026-06-09T18:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Компания "Гранд Сервис Экспресс" изменила график отправления шести поездов "Таврия" из Крыма 9 и 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Обновленный график:Поезд № 7/8 Севастополь – Санкт-Петербург отправится утром 10 июня в 4.00 (вместо 17.10 9 июня)Поезд № 26/25 Симферополь – Минеральные Воды с прицепной группой из Владикавказа отправится утром 10 июня в 6.40 (вместо 20.30 9 июня)Поезд № 92/91 Севастополь – Москва отправится утром 10 июня в 4.30 (вместо 20.55 9 июня)Поезд № 174 Евпатория – Москва отправится утром 10 июня в 5.00 (вместо 21.45 9 июня)Поезд № 142 Симферополь – Пермь отправится 10 июня в 5.30 (вместо 02.10)Поезд № 98/97 Симферополь – Москва отправится 10.06 в 5.00 (вместо 01.25)Ранее в компании сообщили, что поезд Евпатория-Санкт-Петербург отправлением 9 июня отменяется, состав Симферополь - Минеральные Воды отправится позже графика.Поезд № 97/98 Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется, билеты можно вернуть без комиссий или отправиться в Крым другими составами, сообщали также в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс". График движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен 8 июня после ночной атаки БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - закон7 поездов из Крыма задерживаются в путиПассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуации
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Поезда из Крыма: изменен график отправления шести составов "Таврия"

График отправления поездов из Крыма 9 и 10 июня изменен

18:13 09.06.2026 (обновлено: 18:15 09.06.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Компания "Гранд Сервис Экспресс" изменила график отправления шести поездов "Таврия" из Крыма 9 и 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"По решению руководства Крымской железной дороги и Республики Крым компания "Гранд Сервис Экспресс" изменила график отправления поездов "Таврия" ИЗ КРЫМА 9 и 10 июня", - говорится в сообщении.
Обновленный график:
Поезд № 7/8 Севастополь – Санкт-Петербург отправится утром 10 июня в 4.00 (вместо 17.10 9 июня)
Поезд № 26/25 Симферополь – Минеральные Воды с прицепной группой из Владикавказа отправится утром 10 июня в 6.40 (вместо 20.30 9 июня)
Поезд № 92/91 Севастополь – Москва отправится утром 10 июня в 4.30 (вместо 20.55 9 июня)
Поезд № 174 Евпатория – Москва отправится утром 10 июня в 5.00 (вместо 21.45 9 июня)
Поезд № 142 Симферополь – Пермь отправится 10 июня в 5.30 (вместо 02.10)
Поезд № 98/97 Симферополь – Москва отправится 10.06 в 5.00 (вместо 01.25)
Ранее в компании сообщили, что поезд Евпатория-Санкт-Петербург отправлением 9 июня отменяется, состав Симферополь - Минеральные Воды отправится позже графика.
Поезд № 97/98 Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется, билеты можно вернуть без комиссий или отправиться в Крым другими составами, сообщали также в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс". График движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен 8 июня после ночной атаки БПЛА.
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