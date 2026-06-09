https://crimea.ria.ru/20260609/poezd-moskva--simferopol-otpravleniem-11-iyunya-otmenyaetsya-1156728127.html
Поезд Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется
Поезд Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Поезд Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется
Поезд № 97/98 Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется, билеты можно вернуть без комиссий или отправиться в Крым другими составами. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T16:24
2026-06-09T16:24
2026-06-09T16:24
крым
новости крыма
поезд "таврия"
железные дороги крыма
расписание поездов в крыму
москва
гранд сервис экспресс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/09/1156727010_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_7cbbc065c34b137a71dbefaa7388f854.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Поезд № 97/98 Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется, билеты можно вернуть без комиссий или отправиться в Крым другими составами. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Сейчас сотрудники компании "Гранд Сервис Экспресс" оперативно информируют пассажиров об отмене рейса по телефону.По состоянию на 14 часов вторника восемь крымских поездов "Таврия" задерживались в пути на время до 12 часов, сообщал ранее перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". График движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен 8 июня после ночной атаки БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуацииКак объехать Чонгарский мост и АПП Джанкой – картаПассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуации
крым
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/09/1156727010_101:0:1701:1200_1920x0_80_0_0_7729ef534fb963a1a966bc21923e94a3.png.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, поезд "таврия", железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, москва, гранд сервис экспресс
Поезд Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется
Поезд №97/98 Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется – Гранд Сервис Экспресс