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Поезд Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется

Поезд Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Поезд Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется

Поезд № 97/98 Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется, билеты можно вернуть без комиссий или отправиться в Крым другими составами. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T16:24

2026-06-09T16:24

2026-06-09T16:24

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москва

гранд сервис экспресс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Поезд № 97/98 Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется, билеты можно вернуть без комиссий или отправиться в Крым другими составами. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Сейчас сотрудники компании "Гранд Сервис Экспресс" оперативно информируют пассажиров об отмене рейса по телефону.По состоянию на 14 часов вторника восемь крымских поездов "Таврия" задерживались в пути на время до 12 часов, сообщал ранее перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". График движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен 8 июня после ночной атаки БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуацииКак объехать Чонгарский мост и АПП Джанкой – картаПассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуации

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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