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Поезд Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Поезд Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется
Поезд Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Поезд Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется
Поезд № 97/98 Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется, билеты можно вернуть без комиссий или отправиться в Крым другими составами. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T16:24
2026-06-09T16:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Поезд № 97/98 Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется, билеты можно вернуть без комиссий или отправиться в Крым другими составами. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Сейчас сотрудники компании "Гранд Сервис Экспресс" оперативно информируют пассажиров об отмене рейса по телефону.По состоянию на 14 часов вторника восемь крымских поездов "Таврия" задерживались в пути на время до 12 часов, сообщал ранее перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". График движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен 8 июня после ночной атаки БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуацииКак объехать Чонгарский мост и АПП Джанкой – картаПассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуации
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РИА Новости Крым
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Поезд Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется

Поезд №97/98 Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется – Гранд Сервис Экспресс

16:24 09.06.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Поезд № 97/98 Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется, билеты можно вернуть без комиссий или отправиться в Крым другими составами. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

"Поезд № 97/98 Москва – Симферополь, который должен был отправиться из Москвы в четверг 11 июня, отменяется в связи с тем, что ранее рейс этого поезда в Москву был отменен", – сказано в сообщении.

Сейчас сотрудники компании "Гранд Сервис Экспресс" оперативно информируют пассажиров об отмене рейса по телефону.
"Пассажирам, купившим билет на этот поезд в Крым, будет предоставлена возможность доехать до полуострова другими поездами. Также пассажиры могут вернуть проездные документы без взимания сборов", – проинформировали в компании.
По состоянию на 14 часов вторника восемь крымских поездов "Таврия" задерживались в пути на время до 12 часов, сообщал ранее перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". График движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен 8 июня после ночной атаки БПЛА.
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КрымНовости КрымаПоезд "Таврия"Железные дороги КрымаРасписание поездов в КрымуМоскваГранд Сервис Экспресс
 
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