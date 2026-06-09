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Поезд Евпатория-Петербург во вторник отменяется

Поезд Евпатория-Петербург во вторник отменяется - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Поезд Евпатория-Петербург во вторник отменяется

Поезд Евпатория-Санкт-Петербург отправлением 9 июня отменяется, состав Симферополь - Минеральные Воды отправится позже графика. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T17:36

2026-06-09T17:36

2026-06-09T17:36

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гранд сервис экспресс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Поезд Евпатория-Санкт-Петербург отправлением 9 июня отменяется, состав Симферополь - Минеральные Воды отправится позже графика. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Уточняется, что от Евпатории и города Саки до крымской столицы пассажиров доставят автобусами.Поезд № 97/98 Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется, билеты можно вернуть без комиссий или отправиться в Крым другими составами, сообщали ранее в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс". График движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен 8 июня после ночной атаки БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - законПассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуацииВосемь крымских поездов "Таврия" задерживаются в пути - актуальные данные

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, евпатория, поезд "таврия", крымская железная дорога (кжд), гранд сервис экспресс