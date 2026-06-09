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Поезд Евпатория-Петербург во вторник отменяется - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Поезд Евпатория-Петербург во вторник отменяется
Поезд Евпатория-Петербург во вторник отменяется - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Поезд Евпатория-Петербург во вторник отменяется
Поезд Евпатория-Санкт-Петербург отправлением 9 июня отменяется, состав Симферополь - Минеральные Воды отправится позже графика. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T17:36
2026-06-09T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Поезд Евпатория-Санкт-Петербург отправлением 9 июня отменяется, состав Симферополь - Минеральные Воды отправится позже графика. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Уточняется, что от Евпатории и города Саки до крымской столицы пассажиров доставят автобусами.Поезд № 97/98 Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется, билеты можно вернуть без комиссий или отправиться в Крым другими составами, сообщали ранее в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс". График движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен 8 июня после ночной атаки БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - законПассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуацииВосемь крымских поездов "Таврия" задерживаются в пути - актуальные данные
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крым, новости крыма, евпатория, поезд "таврия", крымская железная дорога (кжд), гранд сервис экспресс
Поезд Евпатория-Петербург во вторник отменяется

Поезд Евпатория-Петербург на 9 июня отменяется, поезд из Крыма в Минеральные Воды опоздает

17:36 09.06.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд в Крым
Поезд в Крым
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Поезд Евпатория-Санкт-Петербург отправлением 9 июня отменяется, состав Симферополь - Минеральные Воды отправится позже графика. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

"Поезд №179/180 Евпатория - Санкт-Петербург, отправление которого планировалось сегодня в 17.55 из Евпатории, отменен. Пассажиры могут осуществить посадку в поезд 078 Симферополь - Санкт-Петербург по действующим билетам, переоформлять их не нужно", – сказано в сообщении.

Уточняется, что от Евпатории и города Саки до крымской столицы пассажиров доставят автобусами.
"Поезд №25/26 Симферополь - Минеральные Воды отправится позже графика завтра утром, 10 июня в 6:40", – также проинформировали в компании.
Поезд № 97/98 Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменяется, билеты можно вернуть без комиссий или отправиться в Крым другими составами, сообщали ранее в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс". График движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен 8 июня после ночной атаки БПЛА.
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КрымНовости КрымаЕвпаторияПоезд "Таврия"Крымская железная дорога (КЖД)Гранд Сервис Экспресс
 
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