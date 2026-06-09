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Плюс 132 гривны: украинским военным "масштабно" поднимут зарплату

Плюс 132 гривны: украинским военным "масштабно" поднимут зарплату - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Плюс 132 гривны: украинским военным "масштабно" поднимут зарплату

Денежное обеспечение украинских военных с этого месяца повысят на 132 гривны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*. РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T12:44

2026-06-09T12:44

2026-06-09T12:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Денежное обеспечение украинских военных с этого месяца повысят на 132 гривны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*.Он подчеркнул, что эта мера показывает, насколько украинская власть уважает военных и армию.В конце мая украинские СМИ сообщили, что на Украине планируют вновь ужесточить мобилизацию. На этот раз реформа коснется уклонистов, находящихся в розыске. 22 мая президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на фронте для вооруженных сил Украины превращается из сложной и критической в катастрофическую, насильственная мобилизация и западная поддержка уже не помогают. Катастрофически для противника растет и дезертирство, которое приобретает масштабный характер, отметил российский лидер.15 мая глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о дефиците военнослужащих в украинской армии и продолжении принудительной мобилизации в стране.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин озвучил колоссальные потери ВСУ На Украине в 333 раза выросло число жалоб на насильственную мобилизациюНа Украине мобилизованные массово бегут из ВСУ

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украина, всу (вооруженные силы украины), в мире, новости, мобилизация на украине