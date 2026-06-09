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Омбудсмен заявил о снижении числа обращений от жителей новых регионов

Омбудсмен заявил о снижении числа обращений от жителей новых регионов - РИА Новости Крым, 09.06.2026

Омбудсмен заявил о снижении числа обращений от жителей новых регионов

За последние два года снизилось количество обращений от граждан Запорожской и Херсонской области, сообщил РИА Новости Крым Уполномоченный по правам человека в... РИА Новости Крым, 09.06.2026

2026-06-09T19:33

2026-06-09T19:33

2026-06-09T19:33

крым

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александр штехбарт

уполномоченный по правам человека в крыму

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. За последние два года снизилось количество обращений от граждан Запорожской и Херсонской области, сообщил РИА Новости Крым Уполномоченный по правам человека в Крыму Александр Штехбарт.По информации крымского омбудсмена, раньше жители этих регионов обращались по вопросам, связанным с получением и восстановлением документов, по реализации сертификатов на жилье и получением медицинской помощи, оформлению пенсий, так как Крымский социальный фонд работает и на этих территориях.В общей динамике, заметил Александр Штехбарт, всех обращений в последние годы действительно стало меньше."В настоящий момент уже нет такой явной проблематики, все достаточно отрегулировалось, институты государственные срабатывают, жалоб у людей стало гораздо меньше", - заключил крымский омбудсмен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Хотят медпомощь и на СВО: о чем заключенные просят омбудсмена в КрымуЖители новых регионов смогут подтвердить нестраховые периоды для стажаКрым готов принять всех нуждающихся из прифронтовых регионов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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