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Омбудсмен заявил о снижении числа обращений от жителей новых регионов - РИА Новости Крым, 09.06.2026
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Омбудсмен заявил о снижении числа обращений от жителей новых регионов
Омбудсмен заявил о снижении числа обращений от жителей новых регионов - РИА Новости Крым, 09.06.2026
Омбудсмен заявил о снижении числа обращений от жителей новых регионов
За последние два года снизилось количество обращений от граждан Запорожской и Херсонской области, сообщил РИА Новости Крым Уполномоченный по правам человека в... РИА Новости Крым, 09.06.2026
2026-06-09T19:33
2026-06-09T19:33
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новости крыма
александр штехбарт
уполномоченный по правам человека в крыму
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. За последние два года снизилось количество обращений от граждан Запорожской и Херсонской области, сообщил РИА Новости Крым Уполномоченный по правам человека в Крыму Александр Штехбарт.По информации крымского омбудсмена, раньше жители этих регионов обращались по вопросам, связанным с получением и восстановлением документов, по реализации сертификатов на жилье и получением медицинской помощи, оформлению пенсий, так как Крымский социальный фонд работает и на этих территориях.В общей динамике, заметил Александр Штехбарт, всех обращений в последние годы действительно стало меньше."В настоящий момент уже нет такой явной проблематики, все достаточно отрегулировалось, институты государственные срабатывают, жалоб у людей стало гораздо меньше", - заключил крымский омбудсмен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Хотят медпомощь и на СВО: о чем заключенные просят омбудсмена в КрымуЖители новых регионов смогут подтвердить нестраховые периоды для стажаКрым готов принять всех нуждающихся из прифронтовых регионов
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крым, новости крыма, александр штехбарт, уполномоченный по правам человека в крыму, новые регионы россии
Омбудсмен заявил о снижении числа обращений от жителей новых регионов

Омбудсмен Крыма заявил о снижении числа обращений от жителей новых регионов

19:33 09.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлександр ШТЕХБАРТ, уполномоченный по правам человека в РК
Александр ШТЕХБАРТ, уполномоченный по правам человека в РК - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. За последние два года снизилось количество обращений от граждан Запорожской и Херсонской области, сообщил РИА Новости Крым Уполномоченный по правам человека в Крыму Александр Штехбарт.

"Если говорить об обращениях граждан, которые проживали или проживают на территории Запорожской, Херсонской области, то у этих категорий граждан был рост в позапрошлом году. В прошлом году уже было их снижение, наверное, больше половины. В этом году поступают только единичные обращения", - рассказал он.

По информации крымского омбудсмена, раньше жители этих регионов обращались по вопросам, связанным с получением и восстановлением документов, по реализации сертификатов на жилье и получением медицинской помощи, оформлению пенсий, так как Крымский социальный фонд работает и на этих территориях.
"Были проблемы, связанные с не включением в пенсионный стаж граждан отдельных периодов. Конечно, эта работа проводилась во взаимодействии с Пенсионным фондом. Сейчас уже эти периоды учитывают, так как с июля прошлого года были изменения пенсионного законодательства, и теперь количество этих обращений уменьшилось", - пояснил он.
В общей динамике, заметил Александр Штехбарт, всех обращений в последние годы действительно стало меньше.
"В настоящий момент уже нет такой явной проблематики, все достаточно отрегулировалось, институты государственные срабатывают, жалоб у людей стало гораздо меньше", - заключил крымский омбудсмен.
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